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Какие анализы нужно сдать после коронавируса: ответ врача

Прежде всего необходимо сделать общий анализ крови и мочи

сегодня, 19:04
Автор:

Любовь Блажко

После того, как человек переболел коронавирусом, ему не стоит сразу расслабляться, ведь это еще не означает, что процедуры и анализы закончились. Врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему после инфекции нужно сдать общий анализы крови и мочи. 

Какие анализы нужно сдать после коронавируса: ответ врача

Какие анализы нужно сдать после коронавируса. Фото: unsplash

Общий анализ мочи покажет, как работают почки. Плюс, нужно сдать печеночные пробы. Специалист говорит, что во время болезни и после нее анализы могут отличаться от нормы, но не надо волноваться раньше времени. Поскольку человек какое-то время принимал лекарственные препараты, из-за которых норма будет выше. 

Кроме этого, врач рекомендует сдать анализы на уровень креатинина и мочевины в крови. Это поможет понять, нужна ли специальная диета, понадобится ли какое-то дополнительное лечение. 

"Эти два показателя важны, чтобы понять, как работают почки. Мочевая кислота может часто меняться после "ковида". Если она увеличивается, врач посоветует вам диету и, если необходимо, лекарства, которые будут снижать мочевую кислоту", — сказал Тарас Жиравецкий. 

Также не лишним будет проверить и уровень глюкозы в крови. А вот от чего следует отказаться в такой ситуации, так это от компьютерной томографии, если анализы в полном порядке. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как часто тесты на коронавирус могут ошибаться и какой метод тестирования лучше. Бывали такие случаи, когда несмотря на позитивный результат теста, у людей все равно подтверждался коронавирус. Просто симптомы инфекции у них никак не проявлялись. Сразу же возникает вопрос: как часто тесты на COVID-19 могут ошибаться? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, о каких нюансах следует знать абсолютно каждому. 



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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/kakie-analizy-nuzhno-sdat-posle-koronavirusa-obyasnenie-vracha-1689427.html
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