Какие анализы нужно сдать после коронавируса: ответ врача

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Любовь Блажко
После того, как человек переболел коронавирусом, ему не стоит сразу расслабляться, ведь это еще не означает, что процедуры и анализы закончились. Врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, почему после инфекции нужно сдать общий анализы крови и мочи.
Какие анализы нужно сдать после коронавируса. Фото: unsplash
Общий анализ мочи покажет, как работают почки. Плюс, нужно сдать печеночные пробы. Специалист говорит, что во время болезни и после нее анализы могут отличаться от нормы, но не надо волноваться раньше времени. Поскольку человек какое-то время принимал лекарственные препараты, из-за которых норма будет выше.
Кроме этого, врач рекомендует сдать анализы на уровень креатинина и мочевины в крови. Это поможет понять, нужна ли специальная диета, понадобится ли какое-то дополнительное лечение.
Также не лишним будет проверить и уровень глюкозы в крови. А вот от чего следует отказаться в такой ситуации, так это от компьютерной томографии, если анализы в полном порядке.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как часто тесты на коронавирус могут ошибаться и какой метод тестирования лучше. Бывали такие случаи, когда несмотря на позитивный результат теста, у людей все равно подтверждался коронавирус. Просто симптомы инфекции у них никак не проявлялись. Сразу же возникает вопрос: как часто тесты на COVID-19 могут ошибаться? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, о каких нюансах следует знать абсолютно каждому.
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