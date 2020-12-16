kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19674.94

ETH/USD

593.47

LTC/USD

82.31

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Как часто тесты на коронавирус могут ошибаться и какой метод тестирования лучше
commentss НОВОСТИ Все новости

Как часто тесты на коронавирус могут ошибаться и какой метод тестирования лучше

Эксперт рассказала о важных нюансах тестирования

сегодня, 13:42
Автор:

Любовь Блажко

Бывали такие случаи, когда несмотря на позитивный результат теста, у людей все равно подтверждался коронавирус. Просто симптомы инфекции у них никак не проявлялись. Сразу же возникает вопрос: как часто тесты на COVID-19 могут ошибаться? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, о каких нюансах следует знать абсолютно каждому. 

Как часто тесты на коронавирус могут ошибаться и какой метод тестирования лучше

Коронавирус в Украине. Фото: Associated Press

Так, эксперт заявила, что первое, что следует понимать – это о каких именно тестах идет речь. Потому что экспресс-тест может иметь большую погрешность. Их лучше использовать для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А уже после стоит получить подтверждение методом ИФА или ПЦР. 

Также специалист рассказала, насколько точные результаты показывает ПЦР-тест. 

"Что касается ПЦР-метода, то на сегодняшний день он имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания. И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода. Это нужно понимать. Но, если мы получаем положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса. Получается, что ложноотрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложноположительных. Поэтому, если мы получаем положительный анализ ПЦП, это на 99-100% означает, что мы больны", — подытожила Екатерина Сояк. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, есть два типа иммунитета к COVID-19. Иммунитет к COVID-19 у тех людей, которые переболели им, может сохраняться на протяжении нескольких лет. Но иммунитет, созданный путем прививки, может оказаться менее устойчивым. Об этом в своем интервью заявил врач-иммунолог Борис Донской. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.tsn.ua/ru/mogut-li-oshibatsya-testy-na-koronavirus-kievskaya-vrach-epidemiologinya-obyasnila-nyuansy-1635364.html?_ga=2.39109546.884143706.1608030775-1008089632.1597168912
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ