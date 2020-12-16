Как часто тесты на коронавирус могут ошибаться и какой метод тестирования лучше

Бывали такие случаи, когда несмотря на позитивный результат теста, у людей все равно подтверждался коронавирус. Просто симптомы инфекции у них никак не проявлялись. Сразу же возникает вопрос: как часто тесты на COVID-19 могут ошибаться? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, о каких нюансах следует знать абсолютно каждому.

Коронавирус в Украине. Фото: Associated Press

Так, эксперт заявила, что первое, что следует понимать – это о каких именно тестах идет речь. Потому что экспресс-тест может иметь большую погрешность. Их лучше использовать для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А уже после стоит получить подтверждение методом ИФА или ПЦР.

Также специалист рассказала, насколько точные результаты показывает ПЦР-тест.

"Что касается ПЦР-метода, то на сегодняшний день он имеет очень убедительное влияние: если есть отрицательный ПЦР, то нет никакого заболевания. И здесь тоже нужно понимать, что 25% в ПЦР-методе может быть ложноотрицательных тестов. Это означает, что 25% из обследуемых, которые получили отрицательный результат, все равно могут быть носителями вируса. Это просто погрешности самого метода. Это нужно понимать. Но, если мы получаем положительный результат ПЦР, это почти 100% наличие вируса. Получается, что ложноотрицательных тестов в ПЦР-методе больше, чем ложноположительных. Поэтому, если мы получаем положительный анализ ПЦП, это на 99-100% означает, что мы больны", — подытожила Екатерина Сояк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, есть два типа иммунитета к COVID-19. Иммунитет к COVID-19 у тех людей, которые переболели им, может сохраняться на протяжении нескольких лет. Но иммунитет, созданный путем прививки, может оказаться менее устойчивым. Об этом в своем интервью заявил врач-иммунолог Борис Донской.

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