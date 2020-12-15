Есть два типа иммунитета к COVID-19: какая между ними разница

Иммунитет к COVID-19 у тех людей, которые переболели им, может сохраняться на протяжении нескольких лет. Но иммунитет, созданный путем прививки, может оказаться менее устойчивым. Об этом в своем интервью заявил врач-иммунолог Борис Донской.

Есть два типа иммунитета к COVID-19. Фото: Associated Press

Так, эксперт рассказал, что приблизительно через 2-3 года коронавирусная инфекция может полностью исчезнуть. Он добавил, что не только антитела в организме способствуют защите от коронавируса, есть также и клеточный иммунитет.

"Даже если антитела упадут, все равно клетки памяти остаются. Если человек и заболеет, по крайней мере, он не будет иметь серьезных побочных эффектов, серьезных осложнений", – говорит специалист.

Также он объяснил, что в чем заключается разница между иммунитетом, который был приобретен из-за инфекции, и иммунитетом, который появился благодаря прививке.

"Это как собственный опыт и опыт, о котором вы прочитали в книжке. Собственный вы никогда не забудете, а прочитанный в книге можно немного подзабыть", – резюмировал Борис Донской.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года. Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие, которое поможет снизить риски заражения COVID-19 во время празднования Нового года. Так, он отметил, что его лучше всего встречать в кругу самых близких и родных людей. А что касается родственников старшего возраста, то с ними желательно на некоторое время ограничить общение, чтобы не подвергать их опасности.

В Минздраве заявили, что к празднованию нужно отнестись с максимальной серьезностью, не нарушая правил безопасности. Также эксперты советуют в канун Нового года избегать скопления людей, ведь это значительно повышает риски заражения. Например, подарки можно заказать онлайн, чтобы не бежать в торговый центр и лишний раз не рисковать.

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