Есть два типа иммунитета к COVID-19: какая между ними разница

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Любовь Блажко
Иммунитет к COVID-19 у тех людей, которые переболели им, может сохраняться на протяжении нескольких лет. Но иммунитет, созданный путем прививки, может оказаться менее устойчивым. Об этом в своем интервью заявил врач-иммунолог Борис Донской.
Есть два типа иммунитета к COVID-19. Фото: Associated Press
Так, эксперт рассказал, что приблизительно через 2-3 года коронавирусная инфекция может полностью исчезнуть. Он добавил, что не только антитела в организме способствуют защите от коронавируса, есть также и клеточный иммунитет.
Также он объяснил, что в чем заключается разница между иммунитетом, который был приобретен из-за инфекции, и иммунитетом, который появился благодаря прививке.
"Это как собственный опыт и опыт, о котором вы прочитали в книжке. Собственный вы никогда не забудете, а прочитанный в книге можно немного подзабыть", – резюмировал Борис Донской.
В Минздраве заявили, что к празднованию нужно отнестись с максимальной серьезностью, не нарушая правил безопасности. Также эксперты советуют в канун Нового года избегать скопления людей, ведь это значительно повышает риски заражения. Например, подарки можно заказать онлайн, чтобы не бежать в торговый центр и лишний раз не рисковать.
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