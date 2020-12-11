Как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года: рекомендации Минздрава

Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие, которое поможет снизить риски заражения COVID-19 во время празднования Нового года. Так, он отметил, что его лучше всего встречать в кругу самых близких и родных людей. А что касается родственников старшего возраста, то с ними желательно на некоторое время ограничить общение, чтобы не подвергать их опасности.

Как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года. Фото: Associated Press

"Когда мы говорим о встрече Нового года, Рождества, желательно отпраздновать в кругу близких и родных, с которыми у нас происходят ежедневные постоянные контакты. Это сделает невозможным подвоз инфекции. Например, к людям преклонного возраста, с которыми мы встречаемся редко", — объяснил специалист.

В Минздраве заявили, что к празднованию нужно отнестись с максимальной серьезностью, не нарушая правил безопасности. Также эксперты советуют в канун Нового года избегать скопления людей, ведь это значительно повышает риски заражения. Например, подарки можно заказать онлайн, чтобы не бежать в торговый центр и лишний раз не рисковать.

"Эти новогодние праздники будут необычными. Опять же, их придется праздновать в карантинных ограничениях. Поэтому есть просьба ко всем — по возможности избегать скопления людей. Поскольку там, где происходят массовые скопления, там наибольший риск инфицироваться. Опять же, подарки. Если есть возможность, а такая возможность сегодня есть у большинства, заказать подарки онлайн с адресной доставкой. Это позволит, опять же, избежать больших магазинов и уменьшить возможность встречи с потенциально инфицированным человеком... Также, если хотим увидеть новогоднюю елку, есть много вариантов, как это посмотреть не подвергая себя и своих близких опасности", — резюмировал Виктор Ляшко.

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