Как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года: рекомендации Минздрава

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Любовь Блажко
Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие, которое поможет снизить риски заражения COVID-19 во время празднования Нового года. Так, он отметил, что его лучше всего встречать в кругу самых близких и родных людей. А что касается родственников старшего возраста, то с ними желательно на некоторое время ограничить общение, чтобы не подвергать их опасности.
Как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года. Фото: Associated Press
В Минздраве заявили, что к празднованию нужно отнестись с максимальной серьезностью, не нарушая правил безопасности. Также эксперты советуют в канун Нового года избегать скопления людей, ведь это значительно повышает риски заражения. Например, подарки можно заказать онлайн, чтобы не бежать в торговый центр и лишний раз не рисковать.
"Эти новогодние праздники будут необычными. Опять же, их придется праздновать в карантинных ограничениях. Поэтому есть просьба ко всем — по возможности избегать скопления людей. Поскольку там, где происходят массовые скопления, там наибольший риск инфицироваться. Опять же, подарки. Если есть возможность, а такая возможность сегодня есть у большинства, заказать подарки онлайн с адресной доставкой. Это позволит, опять же, избежать больших магазинов и уменьшить возможность встречи с потенциально инфицированным человеком... Также, если хотим увидеть новогоднюю елку, есть много вариантов, как это посмотреть не подвергая себя и своих близких опасности", — резюмировал Виктор Ляшко.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, психолог рассказал, как пережить локдаун.
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