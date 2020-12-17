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Головная боль – самый распространенный симптом коронавируса

На первом этапе симптомы коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа. В большинстве случаев оба заболевания сопровождаются повышением температуры, кашлем, ломотой в суставах, головной болью

сегодня, 02:20
Автор:

Ольга Чародий

Коронавирус  продолжает идти по миру,  и несмотря на вакцинацию, многие врачи  бьются  над тем, чтобы выявить  признаки коронавирусной  инфекции и вовремя ее предупредить.

Головная боль – самый распространенный симптом коронавируса

ФОТО: Из открытых источников

Ученые их Исландии в ходе исследований выяснили, что наиболее распространенными симптомами коронавируса являются головная боль и миалгия (боль в мышцах) .

Были изучены данные о состоянии около 2000 жителей Исландии, заболевших COVID-19. Миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. 51% участников испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.

Также исследование показало, что на протяжении всего течения болезни у 67% пациентов симптомы проявлялись в легкой форме. 

У половины наблюдаемых лихорадка развивалась к второму — третьему дню заболевания. Встречались желудочно-кишечные симптомы, о которых сообщала почти половина пациентов в течение первых  двух  недель. Были зафиксированы боль в животе (22%) и диарея (28%), четверть пациентов испытывали тошноту, рвота наблюдалась редко.

Напомним, "Комментарии" писали, что бывали такие случаи, когда несмотря на позитивный результат теста, у людей все равно подтверждался коронавирус. Просто симптомы инфекции у них никак не проявлялись. Сразу же возникает вопрос: как часто тесты на COVID-19 могут ошибаться? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, о каких нюансах следует знать абсолютно каждому. Так, эксперт заявила, что первое, что следует понимать – это о каких именно тестах идет речь. Потому что экспресс-тест может иметь большую погрешность. Их лучше использовать для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А уже после стоит получить подтверждение методом ИФА или ПЦР. 


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Источник: https://www.dw.com/ru/kak-otlichit-koronavirus-ot-grippa-ili-prostudy/a-52245295
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