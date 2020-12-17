Головная боль – самый распространенный симптом коронавируса

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Ольга Чародий
Коронавирус продолжает
идти по миру, и несмотря на вакцинацию,
многие врачи бьются над тем, чтобы выявить признаки коронавирусной инфекции и вовремя ее предупредить.
ФОТО: Из открытых источников
Ученые их Исландии в ходе исследований выяснили, что наиболее
распространенными симптомами коронавируса являются головная боль и миалгия
(боль в мышцах) .
Были изучены данные о состоянии около 2000 жителей Исландии,
заболевших COVID-19. Миалгия была зафиксирована у 55% пациентов. 51% участников
испытывали головную боль, а у 49% отмечалось наличие сухого кашля.
Также исследование показало, что на протяжении всего течения
болезни у 67% пациентов симптомы проявлялись в легкой форме.
У половины наблюдаемых лихорадка развивалась к второму — третьему дню заболевания. Встречались желудочно-кишечные симптомы, о которых сообщала почти половина пациентов в течение первых двух недель. Были зафиксированы боль в животе (22%) и диарея (28%), четверть пациентов испытывали тошноту, рвота наблюдалась редко.
Напомним, "Комментарии" писали, что бывали такие случаи, когда несмотря на позитивный результат теста, у людей все равно подтверждался коронавирус. Просто симптомы инфекции у них никак не проявлялись. Сразу же возникает вопрос: как часто тесты на COVID-19 могут ошибаться? Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк объяснила, о каких нюансах следует знать абсолютно каждому. Так, эксперт заявила, что первое, что следует понимать – это о каких именно тестах идет речь. Потому что экспресс-тест может иметь большую погрешность. Их лучше использовать для диагностики, они могут быть только методом скрининга. А уже после стоит получить подтверждение методом ИФА или ПЦР.
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