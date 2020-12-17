Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медицинских работников.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в городе Киев (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Также за прошедшие сутки выздоровело 12 939 человек, были госпитализированы 2 997, выявлено 252 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания, проведено 65 561 тестирований на COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 931 751 человек, выздоровело 54 8356 человек и зафиксировано 15 996 летальных случаев. Количество проведенных тестирований 5 167 122.

Напомним, что вчера, 16 декабря, в Украине был установлен антирекорд по количеству госпитализаций, оно составило 3 242 пациента.

Также стало известно, что антибиотик азитромицин является неэффективным в борьбе против коронавирусного заболевания. Именно этот препарат широко использовался при лечении в начале пандемии СOVID-19. Азитромицин получил известность благодаря своему иммуномодулирующему действию, а также теоретическому потенциалу уменьшения воспаления легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе — в организации назвали сроки и причины новой эпидемии. По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, вопреки улучшению эпидемиологической обстановки в целом, коронавирусное заболевание продолжает активно "шагать" по европейскому региону.













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