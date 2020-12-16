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Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Количество госпитализаций возрастает

сегодня, 08:30
Автор:

Елизавета Черных

10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медицинских работников.

Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в городе Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

За прошедшие сутки выхдоровело 12 549 человек, госпитализированы 3 242 пациента и зафиксировано 264 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. За сутки было совершено 63 445 тестов на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 919 704 человека, выздоровели 535 417 человек, зафиксировано 15 744 летальных случаев, было проведено 5 125 389 тестирований.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Минздраве планируют увеличить количество тестирований на коронавирус к одному миллиону каждый месяц. Более того, Степанов рассказал, что тестирование может коснуться всех, кто имеет признаки респираторного заболевания.

Глава Минздрава также назвал причину, почему показатели заболеваемости могут расти. По его словам, тестирование тестами на антиген контактных с больными увеличит показатели заболеваемости COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина и Всемирная организация здравоохранения обсудили вопросы сотрудничества в борьбе против коронавируса. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. В частности, говорили о доступе к вакцинам против COVID-19.






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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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