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Украинцев будут лечить таблетками от COVID-19: подписан договор с Pfizer

Законтрактировано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства

сегодня, 11:40
Автор:

Елизавета Черных
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна подписала договор с компанией Pfizer об основых условиях закупки лекарств для амбулаторного лечения инфицированных коронавирусом. Речь о препарате "Паксловид"(PAXLOVID). Об этом чиновник рассказал на брифинге 16 декабря, пишет "Украинская правда". 

Украинцев будут лечить таблетками от COVID-19: подписан договор с Pfizer

Украинцев будут лечить таблетками от COVID-19 - фото из открытых источников

Глава Минздрава отметил, что контракт подразумевает закупку 300 тысяч курсов лекарственного средства. 

Отмечается, что такие лекарства способствуют недопущению осложнений, снижает риск оказаться на больничкой койке, а также летальных случаев среди пациентов с коронавирусным заболеванием из групп риска. 

Ляшко отметил, что в ноябре текущего года Pfizer отчиталась о результатах клинических исследования препарата. Так, после назначения лекарств "Паксловид" в течение трех дней после появления первых симптомов коронавируса, госпитализации и смертельные случаи сократились на 89%. На 85% , если начать принимать препарат в первые пять дней. 

Напомним, что в компании "Pfizer" сообщили приятную новость о том, что недавно разработанные таблетки против коронавируса показали высокую эффективность.  Кроме того, в компании акцентировали, что их препарат может существенно замедлить распространения мутировавшего штамма COVID-19 "Омикрон". Таблетки смогут эффективно бороться с болезнью, предотвращая осложнения после инфицирования.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что медики назвали два необычных симптома у пациентов со штаммом "Омикрон". Специалисты подчеркнули, что штамм коронавируса "Омикрон" становится причиной госпитализации больных на 23% реже, чем "Дельта". 


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Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2021/12/16/246845/
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