Таблетки Pfizer действуют и на Омикрон: в компании порадовали результатами исследования

В компании "Pfizer" сообщили приятную новость о том, что недавно разработанные таблетки против коронавируса показали высокую эффективность. В процентном соотношении она достигает 90%. Таблетки "Pfizer" на 90% снижают риск заболевшего оказаться на больничной койке, получив тяжелые осложнения, а также снижают смертность среди групп риска. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на отчет "Pfizer".

Таблетки против коронавируса. Фото из открытых источников

В компании делают акцент на том, что их препарат может существенно замедлить распространения мутировавшего штамма COVID-19 "Омикрон". Таблетки смогут эффективно бороться с болезнью, предотвращая осложнения после инфицирования.

На сегодняшний день в клинических исследованиях приняло участие около 1 200 человек. Но для более ясной картины "Pfizer" планирует в самое ближайшее время задействовать еще 1000 человек. В американской компании заявляют, что по тем данным, которые есть сегодня можно констатировать, что люди, которые применяли перорально препарат избежали госпитализации и осложнения от болезни.

Также в отчете акцентируют внимание, что все люди, которые принимали участие в исследованиях, остались живы после получения таблеток от "Pfizer". Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В инструкции к новому препарату сообщается, что таблетки принимают в комплексе с другими противовирусными препаратами. Например, такими, как "Ритонавир". Принимать их нужно перорально каждые 12 часов на протяжении недели. Начинать принимать препарат стоит сразу же, как стали появляться симптомы заболевания COVID-19.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — в Великобритании ученые выяснили, что полный курс вакцинации против COVID-19 не гарантирует достаточного количества антител в онанизме человека, чтобы появился иммунитет против штамма "Омикрон".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!