Медики из Южно-Африканской Республики (ЮАР) рассказали о двух необычных симптомах, которые возникают у людей, инфицированных мутацией коронавируса "Омикрон". Об этом пишет ТСН, ссылаясь на издание The Sun.

Медики назвали два необычных симптома у пациентов со штаммом "Омикрон" - фото из открытых источников

Отмечается, что у таких пациентов возникают боли в пояснице, а также першение в горле. Кроме того, специалисты подчеркнули, что штамм коронавируса "Омикрон" становится причиной госпитализации больных на 23% реже, чем "Дельта".

Африканские медики отметили необходимость соблюдения самоизоляции в случае обнаружения симптомов заражения, чтобы снизить риск распространения инфекции. Эксперты добавили, что многие больные могут принять симптомы, в частности дискомфорт в горле, за обыкновенный ОРВИ.

Напомним, что некоторые инфицированные "Омикроном" пациенты жалуются на сильную потливость, вплоть до промокания белья и одежды. Кроме того, у таких больных отмечают лихорадку и сухой кашель.

Отметим, что по результатам исследования ученых Университета Гонконга, мутирующий и более опасный штамм коронавируса "Омикрон" способен размножаться в бронхах человека приблизительно в 70 раз активнее, чем штамм "Дельта". Ученые допускают, что именно в этом и кроется разгадка того, что эта мутация считается более заразной, чем предыдущие штаммы коронавируса и потому намного быстрее передается от больного человека к здоровому.

Ранее в материале издания "Комментарии" — Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине в ближайшее время может появиться штамм "Омикрон". Это связано с тем, что мутация уже распространяется в соседних странах, как в той же Польше или Германии.

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