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Штамм Omicron в 70 раз быстрее проникает в бронхи, нежели Delta, – исследование

COVID-вариант Omicron размножается в бронхах примерно в 70 раз быстрее исходной и Delta-версии коронавируса

сегодня, 09:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Мутирующий и пугающий человечество штамм коронавируса "Omicron" размножается в бронхах примерно в 70 раз активнее исходной и Delta-версии COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует исследование ученых Университета Гонконга, пишет издание "The Guardian".

Штамм Omicron в 70 раз быстрее проникает в бронхи, нежели Delta, – исследование

Штамм Omicron. Фото: GETTY IMAGES

Ученые допускают, что именно в этом и кроется разгадка того, что штамм "Omicron" считается более заразным, чем предыдущие штаммы коронавируса и потому намного быстрее передается от больного человека к здоровому.

При этом ученые отмечают, что в легких новый штамм размножается в 10 раз медленнее. Команда Университета Гонконга считает это индикатором менее тяжелого течения заболевания.

Ученые отмечают, что к своим выводам они пришли после анализа образцов легочной ткани, которые взяли у пациентов во время оперативного вмешательства.

Руководитель исследования доктор Майкл Чан Чивай считает, что к данному исследованию нужно подходить, учитывая ряд важных факторов, главный из которых со стоит в том, что у каждого человека свой иммунитет, который и противостоит вирусу, потому как как заражение, так и само протекание болезни может проходить по-разному.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее британские ученые пришли к выводу, что полный курс вакцинации против коронавируса не может на 100% защитить человека от заражения штаммом "Omicron". Этот вариант ковида научился обходить те вакцины, которые на сегодняшний день изобрело человечество. Ученые обращают внимание на то, что большую роль играет клеточный иммунитет, который у каждого свой.



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Источник: https://www.theguardian.com./world/2021/dec/15/omicron-found-to-grow-70-times-faster-than-delta-in-bronchial-tissue
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