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Мы должны его ждать: Радуцкий о появлении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине

По словам нардепа, чтобы избежать серьезных последствий нового штамма, нужно вакцинироваться

сегодня, 15:14
Автор:

Елизавета Черных
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По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вскоре в Украине может появиться новый штамм коронавируса "Омикрон", который ученые называют гораздо опаснее предыдущих мутации. Об этом народный депутат рассказал корреспонденту портала "Комментарии".

Мы должны его ждать: Радуцкий о появлении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине

Коронавирус - фото из открытых источников

По словам Радуцкого, математические исследования, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данные Академии медицинских наук Украины позволяют считать, что новый вариант COVID-19 в ближайшее время продвинется на территорию нашей страны.

"Если говорить объективно — границ в мире не существует. Если "Омикрон" есть, например, в соседней Польше или Германии, то он может быть и у нас. Мы его должны ждать", — заметил Радуцкий.

Кроме того, народный избранник добавил, что последствия нового коронавирусного штамма могут быть значительно меньше, если большая часть украинцев получит прививку против COVID-19.

"Чем больше жителей страны провакцинируется, тем меньше что-нибудь изменится. Ничего страшного не произойдет", — добавил Радуцкий.

Напомним, что по миру распространяются новые опасные штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта". В ВОЗ рассказали, какой из штаммов более опасен и может больше угрожать человечеству. Первое, что уже подтверждено учеными и медиками – "Омикрон" имеет большую заразность и поэтому очень быстро передается по всей планете.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине заявили об угрозе новой вспышки коронавирусной инфекции. Подробнее – в нашем материале.


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Источник: https://comments.ua/
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