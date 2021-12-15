Мы должны его ждать: Радуцкий о появлении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине

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Елизавета Черных
По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вскоре в Украине может появиться новый штамм коронавируса "Омикрон", который ученые называют гораздо опаснее предыдущих мутации. Об этом народный депутат рассказал корреспонденту портала "Комментарии".
Коронавирус - фото из открытых источников
По словам Радуцкого, математические исследования, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данные Академии медицинских наук Украины позволяют считать, что новый вариант COVID-19 в ближайшее время продвинется на территорию нашей страны.
Кроме того, народный избранник добавил, что последствия нового коронавирусного штамма могут быть значительно меньше, если большая часть украинцев получит прививку против COVID-19.
Напомним, что по миру распространяются новые опасные штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта". В ВОЗ рассказали, какой из штаммов более опасен и может больше угрожать человечеству. Первое, что уже подтверждено учеными и медиками – "Омикрон" имеет большую заразность и поэтому очень быстро передается по всей планете.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине заявили об угрозе новой вспышки коронавирусной инфекции. Подробнее – в нашем материале.
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