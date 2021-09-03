Украина оказались на пороге выхода из "зеленого" уровня

В Украине заболеваемость коронавируса растет семимильными шагами. Количество случаев заболеваемости COVID-19 за неделю снова выросла на четверть. Следовательно, уже два дня подряд выполнялось условие "зеленого" уровня эпидемической опасности — коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные 4%. Поэтому, в первой половине сентября, вероятно введение усиленных карантина. Такой прогноз озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Коронавирус, фото с открытых источников

Суточные госпитализации возобновили рост и ускорились на 15% за неделю. "Регионом-антилидером" по уровню заболеваемости остается Черновицкая область. Каждый из остальных 24 регионов находится в зоне повышенного риска возгорания.

В противоположность ситуации на прошлой неделе, когда в стране фиксировался небольшой спад как следствие влияния выходных и праздничных дней, на этой неделе суточные госпитализации ожидаемо возобновили рост — процент роста на текущей неделе составил 15%. В то же время, именно ускорение замедляется (с 17-19% на уровне страны прошлыми неделями до 15%).

Текущая ситуация все еще остается контролируемой, однако нагрузка на медицинскую систему продолжает расти — каждое пятое "ковидное" реанимационное кровать занято пациентами, на 14% заняты кровати "с кислородом".



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Напомним, что в Украине, по данным Министерства здравоохранения, растет количество больных коронавирус. За минувшие сутки в стране было выявлено 2075 новых случаев инфицирования, среди которых 153 ребенка и 52 медработника. Коронавирусная болезнь положила на больничные койки 874 человека и лишила жизни 44 Украинский.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина ведет работу над расторжением контрактов на поставку 11,5 доз индийских вакцин. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 1,5 млн доз препарата Covieshield не были поставлены в Украину в оговоренные сроки, а препарат Novavax от индийского Serum Institute недостаточно исследован для того, чтобы закупить сразу 10 млн флаконов препарата.

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