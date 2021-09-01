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Главная Новости Общество медицина Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: фиксируют все больше новых случаев
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Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: фиксируют все больше новых случаев

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружили в Киеве

сегодня, 09:38
Автор:

Елизавета Черных

Распространение коронавирусного заболевания в Украине набирает обороты и в стране фиксируют рост количества пациентов с COVID. Так, по данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки было выявлено 2075 новых случаев инфицирования, среди которых 153 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. 

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: фиксируют все больше новых случаев

Ситуация с COVID в Украине ухудшается - фото из открытых источников

Также за сутки 31 августа было госпитализировано 874 человека, выздоровело от коронавируса 925 граждан и 44 украинца скончалось от последствий заболевания. 

Наибольшее количество случаев обнаружили в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях. 

За все время пандемии в стране коронавирусом заразилось 2 228 371 граждан, смогли побороть заболевание 2 208 865 человек, а также зафиксировано 53 833 летальных случаев. 

В Министерстве здравоохранения обратились к населению с призывом соблюдать противоэпидемические мероприятия: придерживаться дистанции, носить маску, мыть руки и делать прививку против COVID. 

Отметим, что по состоянию на 30 августа, в Украине выявили 1356 новых случаев коронавируса, при этом было госпитализировано 470 граждан. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, по состоянию на 31 августа Украина продолжает находиться в "зеленой зоне" карантина. В то же время появилась одна область, где показатели выше нормы, следовательно, есть все предпосылки, чтобы регион был внесен в "желтую зону" карантина. Речь идет о Винницкой области. На протяжении определенного времени в Винницкой области наблюдается стойкая тенденция к увеличению случаев госпитализации граждан, которые болеют коронавирусом и нуждаются в медицинской помощи.




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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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