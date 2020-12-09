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Главная Новости Общество медицина Ученые рассказали об опасном осложнении кровеносной системы после коронавируса у большинства детей
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Ученые рассказали об опасном осложнении кровеносной системы после коронавируса у большинства детей

Тромболитическая микроангиопатия зафиксирована у 86 процентов маленьких пациентов

сегодня, 20:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американские доктора сделали вывод, что коронавирус является причиной такого опасного синдрома у детей, как  тромболитическая микроангиопатия. 

Ученые рассказали об опасном осложнении кровеносной системы после коронавируса у большинства детей

При изучении анализов медики обнаружили, что у маленьких пациентов, госпитализированных с COVID-19, биомаркеры, отвечающие за повреждение кровеносных сосудов, значительно повышены.

При чем сосуды страдают даже у детей, которые легко и бессимптомно перенесли заболевание. Число маленьких пациентов, страдающих указанным выше осложнением достигает 86%. 

Тромболитическая микроангиопатия может привести к инсультам и кровоизлияниям. Именно это явление является причиной тяжелого протекания коронавирусной болезни у взрослых. 

Но ученые пока не знают, на сколько это осложнение коронавируса может быть опасным в долгосрочной перспективе для маленьких пациентов, поэтому исследования еще длятся. Таким образом ученые хотят выяснить, нуждаются ли такие дети в соответствующем скрининге и целевой терапии.

Ранее "Комментарии" писали о том, что вирусологи насчитали 12 тыс. мутаций коронавируса. Его изменения обуславливаются необходимостью размножения, взаимодействием с другими вирусами и защитными силами хозяина, в чей организм он внедряется. Кроме того, портал сообщал о том, что В Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии. 


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Источник: https://www.chop.edu/news/chop-researchers-find-elevated-biomarker-related-blood-vessel-damage-all-children-sars-cov-2
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