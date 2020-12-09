Ученые рассказали об опасном осложнении кровеносной системы после коронавируса у большинства детей

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Дмитрий Симоненко
Американские доктора сделали вывод, что коронавирус является причиной такого опасного синдрома у детей, как тромболитическая микроангиопатия.
При изучении анализов медики обнаружили, что у маленьких пациентов, госпитализированных с COVID-19, биомаркеры, отвечающие за повреждение кровеносных сосудов, значительно повышены.
При чем сосуды страдают даже у детей, которые легко и бессимптомно перенесли заболевание. Число маленьких пациентов, страдающих указанным выше осложнением достигает 86%.
Тромболитическая микроангиопатия может привести к инсультам и кровоизлияниям. Именно это явление является причиной тяжелого протекания коронавирусной болезни у взрослых.
Но ученые пока не знают, на сколько это осложнение коронавируса может быть опасным в долгосрочной перспективе для маленьких пациентов, поэтому исследования еще длятся. Таким образом ученые хотят выяснить, нуждаются ли такие дети в соответствующем скрининге и целевой терапии.
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