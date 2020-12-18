Ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга

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Елизавета Черных
Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы.
ФОТО: Из открытых источников
Ученые также подчеркнули, что белок коронавируса имеет способность проникать в головной мозг, вследствие чего влиять на дыхательные центры мозга и вызывать нарушение дыхания.
Исследователи также сделали вывод о том, что коронавирусный белок быстрее транспортируется у мужчин, нежели у женщин. Ученые предполагают, что такая особенность связана с предрасположенностью мужчин к более тяжелому течению коронавирусного заболевания.
Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают выводы немецких ученых из Берлинского университета, которые гласят о том, что SARS-CoV-2 может проникать к мозгу по обонятельному нерву, вызывая при этом тяжелые повреждения центральной нервной системы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Новому году коронавирусом в Украине заболеют до миллиона человек. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 декабря.
Также стало известно, что Авторы исследования Recovery Trial пришли к выводу, что антибиотик азитромицин является неэффективным в борьбе против коронавирусного заболевания. Именно этот препарат широко использовался при лечении в начале пандемии СOVID-19. Азитромицин получил популярность благодаря своему иммуномодулирующему действию и теоретическому потенциалу уменьшения воспаления легких.
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