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Ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга

Коронавирус способен вызывать смертельные нарушения в работе нервной системы

сегодня, 15:56
Автор:

Елизавета Черных

Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны воздействовать на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы.

Ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга

ФОТО: Из открытых источников

"S-белок (S1), прикрепленный к оболочке коронавируса, может сам по себе проникать через гематоэнцефалический барьер у мышей, вызывая воспалительные процессы из-за выброса цитокинов", — отметили в исследовании. 

Ученые также подчеркнули, что белок коронавируса имеет способность проникать в головной мозг, вследствие чего влиять на дыхательные центры мозга и вызывать нарушение дыхания.

Исследователи также сделали вывод о том, что коронавирусный белок быстрее транспортируется у мужчин, нежели у женщин. Ученые предполагают, что такая особенность связана с предрасположенностью мужчин к более тяжелому течению коронавирусного заболевания. 

Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают выводы немецких ученых из Берлинского университета, которые гласят о том, что SARS-CoV-2 может проникать к мозгу по обонятельному нерву, вызывая при этом тяжелые повреждения центральной нервной системы. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Новому году коронавирусом в Украине заболеют до миллиона человек. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 декабря.

Также стало известно, что Авторы исследования Recovery Trial пришли к выводу, что антибиотик азитромицин является неэффективным в борьбе против коронавирусного заболевания. Именно этот препарат широко использовался при лечении в начале пандемии СOVID-19. Азитромицин получил популярность благодаря своему иммуномодулирующему действию и теоретическому потенциалу уменьшения воспаления легких. 





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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/18/braincov/
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