До конца года коронавирусом заболеют до 1 млн украинцев - Шмыгаль

К Новому году коронавирусом в Украине заболеют до миллиона человек. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству сегодня, 18 декабря.

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Сейчас 75 млн людей во всем мире заболели коронавирусом, а почти 1,7 млн — умерли.

"В Украине общее количество выявленных случаев к концу года достигнет отметки в 1 млн человек", — сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство работает в направлении борьбы с эпидемией. В частности, речь идет о планах увеличить количество тестирований и вакцинации критических социальных групп населения.

Так, предполагается охват вакцинацией 50% украинцев, это около 21 млн человек. Однако будут определены приоритетные группы: в первую очередь вакцину получат медицинские работники, военнослужащие, работники социальной сферы, пожилые люди и другие.

Шмыгаль сообщил, что в марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы Covax для 4 млн украинцев. Средства на закупки заложены в госбюджет. Будет использоваться спецфонд для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Первые вакцины ожидаются уже в феврале, — сообщил премьер-министр. — Правительство ведет переговоры в двух направлениях: непосредственно с производителями вакцин и с руководством государств, где эти вакцины будут производиться".

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на днях рассказал о разработке Национального плана по внедрению вакцины от Covid-19, а также о массовой вакцинации украинцев. По словам Степанова, Минздрав разрабатывает план сразу по нескольким сценариям. Что касается бюджета, то, по словам министра здравоохранения, на следующий год выделено 2,6 млрд грн. Однако этого очень мало. В связи с этим Минздрав ищет способы найти дополнительные средства.

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