Разработан план по внедрению вакцины от Covid-19 и массовой вакцинации в Украине - МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook рассказал о разработке Национального плана по внедрению вакцины от Covid-19, а также по массовой вакцинации украинцев.

ФОТО: Из открытых источников

По словам Степанова, Минздрав разрабатывает план сразу по нескольким сценариям. Он также рассказал об этапах прививочной кампании.

- Первый этап – это вакцинация медицинских работников, которые занимаются непосредственно зараженными коронавирусом, военнослужащих Вооруженных сил Украины, соц работников, участников операции ОС, людей из дома престарелых, а также из школ-интернатов, а также всех, кто находится в учреждениях длительного ухода.

- Второй этап предусматривает вакцинацию людей 60-летнего возраста. Сюда входят и члены группы риска, органы госбезопасности, образовательные учреждения.

- Третий этап включает в себя вакцинацию людей от 18 до 59 лет, которые имею высокий риск заражения Covid-19. То есть, относятся к группам медицинского риска и другим профессиональным группам.

Процесс вакцинации:

- Будут созданы мобильные бригады иммунизации.

- Вакцинация будет проходить на базе уже действующих прививок. На данный момент насчитывается более 11 тысяч.



- Будет привлечена целая сеть семейных врачей.

Что касается бюджета, по словам Максима Степанова, на следующий год выделено 2,6 млрд грн. Однако этого очень мало. В связи с этим Минздрав ищет способы найти дополнительные средства.

Министр здравоохранения также заявил, что самым главным является вакцинная людей, которые находятся в группе риска. На данный момент это 21 млн человек. Кроме того, МОЗ прилагает максимум усилий, чтобы прививку получил каждый украинец. Сейчас идет активная работа над планом. До конца недели он должен быть утвержден.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что МОЗ за сэкономленные на закупках для онкобольных средства планирует купить вакцину от COVID-19, а также о том, что в Украине начинается эпидемия гриппа и ОРВИ.

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