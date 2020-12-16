МОЗ за сэкономленные на закупках для онкобольных средства планирует купить вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения внесло изменения в нормативный акт 2711, согласно которому зарегистрирован список медицинских закупок по двум программам на 2020 год. Ранее в 36 пункте списка были обозначены препараты для химиотерапии и других лекарств онкобольным, на данный момент сюда добавлены закупки вакцины от COVID-19. Такие же изменения внесены и в приказ о работе госпредприятия "Медицинские закупки Украины", которое совершает медзакупки на уровне государства.

Известно, что в этом году по ст.36 приказа 2711 на закупках химиопрепаратов было сэкономлено около 500 млн грн. Но вместо того, чтобы на эти средства восполнить лечебную базу для онкопациентов, Минздрав решил перебросить эти деньги на вакцины от коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали о том, что пандемия коронавируса в 2020 году взбудоражила весь мир. Болезнь стремительно распространяется и вызывает серьезные осложнения, от которых умирают все больше людей, а эффективные методы лечения до сих пор не удалось определить. Так, жертвами COVID-19 в период с января по август нынешнего года стали 2565 человек. При этом всего за 8 месяцев текущего года умерли 378 315 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Известно, что от онкологии погибли почти 52 тысячи украинцев.

Кроме того, портал сообщал о том, что Всемирная организация здравоохранения предостерегла жителей Европы о возможности новой, третьей волны коронавируса. По словам представителей ВОЗ, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в целом, COVID-19 продолжает активно "шагать" по европейскому региону.





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