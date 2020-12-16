В Украине начинается эпидемия гриппа и ОРВИ - МОЗ

В Украине за последнюю неделю острой респираторным вирусным заболеванием инфицировались более 183 тысяч человек, а за все время эпидемиологического сезона переболели почти пять процентов населения страны. При этом более сорока процентов из заболевших в течение этих семи дней — дети и подростки до семнадцати лет.

Соответствующая цифры предоставлены пресс-службой Министерства здравоохранения.



Интенсивный показатель заболеваемости на данный момент составляет 482,6 на 100 тыс. населения, что является начальным показателем эпидемического порога, рассчитанного для нашего государства. Также известно, что цифры за нынешний период на более чем на десять процентов выше показателя за аналогичный период прошлого, 2019 года.

Кроме того, ведомство сообщило, что за неделю от гриппа вакцинировались 14 780 украинцев, в то время как за весь сезон привилось 150 615 украинцев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Министерство здравоохранения внесло изменения в нормативный акт 2711, согласно которому зарегистрирован список медицинских закупок по двум программам на 2020 год. Ранее в 36 пункте списка были обозначены препараты для химиотерапии и других лекарств онкобольным, на данный момент сюда добавлены закупки вакцины от COVID-19.

Кроме того, порталу стало известно, что Всемирная организация здравоохранения предостерегла жителей Европы о возможности новой, третьей волны коронавируса. По словам представителей ВОЗ, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в целом, COVID-19 продолжает активно "шагать" по европейскому региону.





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