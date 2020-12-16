Популярный препарат оказался бесполезным при лечении COVID-19 в больнице – исследование

Авторы исследования Recovery Trial пришли к выводу, что антибиотик азитромицин является неэффективным в борьбе против коронавирусного заболевания. Именно этот препарат широко использовался при лечении в начале пандемии СOVID-19. Азитромицин получил популярность благодаря своему иммуномодулирующему действию и теоретическому потенциалу уменьшения воспаления легких.

ФОТО: Из открытых источников

В период с апреля по ноябрь 2020 года, специалисты из Великобритании распределяли пациентов клиники с COVID-19 на две группы: более пяти тысяч человек со стандартным лечением коронавируса и две с половиной тысячи пациентов со стандартным лечением плюс азитромицин 500 мг один раз в день. Такую дозу антибиотика госпитализированные получали в течении десяти дней или до выписки из больницы.

В течении 28 суток эксперты зафиксировали 496 (19%) смертей среди пациентов, которым давали препарат азитромицин и 997 (19%) смертей пациентов со стандартным лечением коронавируса.

Ученые исследовали уже 73% больных, и окончательные результаты смогут быть представлены к концу года. Однако ведущие авторы заявляют, что данных на этом этапе уже достаточно, чтобы сделать вывод о бесполезности антибиотика при лечении коронавируса в больнице.

"Использование азитромицина у пациентов, госпитализированных с COVID-19, должно быть ограничено больными, у которых есть четкие показания к антимикробным препаратам", — сказали специалисты.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что препараты "Барицитиниб" вместе с "Ремдесивиром" помогают при лечении коронавирусного заболевания.





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