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Препарат от артрита помогает при лечении COVID-19 - исследование

Ученые обнаружили, что лекарство "Барицитиниб" вместе с "Ремдесивиром" могут помочь вылечить коронавирус

сегодня, 16:00
Автор:

Кириєнко Анна

Лекарства "Барицитиниб" вместе с "Ремдесивиром" обычно используются медиками при артрите. Однако исследования показали, что эти препараты могут быть эффективными в борьбе с коронавирусной болезнью и способны сократить дни лечения пациента. Это показали последние исследования, опубликованные на сайте New England Journal of Medicine.

Препарат от артрита помогает при лечении COVID-19 - исследование

Лекарство от артрита показало эффективность при лечении коронавируса. Фото: Depositphotos

В эксперименте принимали участие 1000 пациентов с COVID-19. Их лечили препаратом "Ремдесивир". Часть участников, которые получали два препарата, вылечились в среднем за неделю. Время лечения других больных составило 8 дней.

У людей, которые получали "Барицитиниб" вместе с "Ремдесивиром" было меньше побочных эффектов и на 30% больше шансов быстро вылечиться.

Пациенты с состоянием средней тяжести вылечились за 10 дней двумя препаратами и за 18 дней, если принимали один из них.

Однако "Барицитиниб" - очень дорогой препарат, который не каждый сможет себе позволить. Его цена составляет 46 тысяч гривен за 28 таблеток.

Также лекарства против артрита имеют серьезный побочный эффект — они провоцируют образование тромбов.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала лечить больных коронавирусом "Ремдесивиром", поскольку его эффективность не была доказана.

Сейчас планируется проведение дополнительных исследований по эффективности сочетания препаратов.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в мире постепенно началась вакцинация.  Великобритания стала первой страной, где сделали прививки против Covid-19. Жители Чехии ждут вакцину от Covid-19 уже в январе. Германия планирует начать вакцинацию уже весной следующего года.



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Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/14/243372/
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