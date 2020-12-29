У больных коронавирусом выявили новый симптом

В последние недели после обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании, количество заболевших значительно выросло. Медики продолжают исследовать симптоматику у больніх и по сей день обнаруживают у них новые симптомы. Об этом информирует издание Daily Express.

ФОТО: Из открытых источников

К уже всем известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают выявлять у заболевших людей. Если раньше медики акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на рыбу или же серу.

Медики сообщают, что у тех, кто болеет коронавирусом, искажается обоняние. В связи с этим они не могут в полной мере распознать все запахи, окружающие их. Это приводит к тому, что в некоторых случаях пациенту кажется, что вещи, которые он использует каждый день, имеют такой же противный аромат.

Напомним, что украинский доктор Евгений Комаровский считает, что потеря обоняния опасна для жизни. В связи с тем, что заболевший не способен оценить запах еды, которую он употребляет, он может отравиться. Кроме того, отсутствие обоняния может привести к тому, что человек не услышит запах газа или дыма, что может привести к трагедии.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что иммунолог дал свой прогноз на то, какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году, а также о том, кто из знаменитых на весь мир людей умер от коронавируса.

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