У больных коронавирусом выявили новый симптом

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Мокрик Анастасия
В последние
недели после обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании, количество заболевших значительно выросло. Медики продолжают исследовать симптоматику у больніх и
по сей день обнаруживают у них новые симптомы. Об этом информирует издание Daily Express.
ФОТО: Из открытых источников
К уже всем
известным симптомам коронавируса добавились новые, которые только начинают
выявлять у заболевших людей. Если раньше медики
акцентировали внимание на отсутствии обоняния и вкуса у заразившихся COVID-19, то сейчас
отмечается, что у больных появился новый симптом. Пациенты жалуются, что
постоянно слышат мерзкие запахи. По их словам, это тошнотворный и немного сладковатый аромат. Либо же в другом случае заболевшие говорят, что это что-то похожее по запаху на
рыбу или же серу.
Медики сообщают, что у тех, кто болеет коронавирусом, искажается обоняние.
В связи с этим они не могут в полной мере распознать все запахи, окружающие
их. Это приводит к
тому, что в некоторых случаях пациенту кажется, что вещи, которые он использует каждый день, имеют
такой же противный аромат.
Напомним, что украинский доктор Евгений Комаровский считает, что потеря обоняния опасна для жизни. В связи с тем, что заболевший не способен оценить запах еды, которую он употребляет, он может отравиться. Кроме того, отсутствие обоняния может привести к тому, что человек не услышит запах газа или дыма, что может привести к трагедии.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что иммунолог дал свой прогноз на то, какая ситуация с коронавирусом будет в 2021 году, а также о том, кто из знаменитых на весь мир людей умер от коронавируса.
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