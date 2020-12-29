Пандемия не пощадила: знаменитости, чью жизнь унес коронавирус

Жестокая пандемия коронавируса не щадит никого, в том числе унося жизни известных людей со всего мира. Издание "Комментарии" предлагает вспомнить тех знаменитостей, чье сердце остановилось из-за последствий коронавирусного заболевания.

ФОТО: Из открытых источников

Кендзо Такада

Всемирно известный японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo умер 4 октября 82-ом году жизни в одной из больниц Парижа. Он прославился на весь мир благодаря своему экзотическому и эстетскому вкусу к созданию нарядов и аксессуаров.





Роман Виктюк

Знаменитый заслуженный театральный режиссер Украины и России Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 85 лет. Деятель искусства около двух недель пытался побороть недуг, но, к сожалению, безуспешно.





Олег Модзелевский

30 ноября от последствий коронавирусной инфекции остановилось сердце известного украинского актера и режиссера Олега Модзелевского. Артист скончался на 67 году жизни.





Ким Ки Кук

Жизнь знаменитого южнокорейского режиссера оборвалась 11 декабря в 59 лет. Ким Ки Дука считают одним из отцов-основателей кинематографа Южной Кореи.





Борис Плотников

Известный советский актер, исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер 2 декабря в возрасте 81 года. Известно, что несколько дней до смерти он находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.





Аллен Гарфилд

Американский актер, который сыграл в более 100 кинофильмах и телевизионных шоу, скончался 8 апреля. Его сердце остановилось в возрасте 80 лет.





Эндрю Джек

Британский актер скончался 31 марта. Он получил всемирную славу благодаря ролям в знаменитой серии кинофильмов "Звездные войны".





Лючия Бозе

Звезда итальянского кино и победительница конкурса красоты "Мисс Италия" умерла 23 марта в 89 лет от пневмонии, которую вызвала коронавирусная инфекция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер исполнитель знаменитых советских хитов Владимир Ефименко.

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