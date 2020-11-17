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Главная Новости Общество искусство и культура Коронавирус на щадит: от болезни умер еще один известный украинский и российский режиссер
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Коронавирус на щадит: от болезни умер еще один известный украинский и российский режиссер

Похоронят Виктюка во Львове

сегодня, 17:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

Стало известно о смерти еще одного известного деятеля культуры России и Украині. Сегодня скончался известный театральный режиссер Роман Виктюк. В конце прошлого месяца ему исполнилось 85 года.  

Коронавирус на щадит: от болезни умер еще один известный украинский и российский режиссер

Причиной смерти Виктюка стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью. Известно, что режиссер уже несколько недель пытался побороть недуг, но, к сожалению, сердце его перестало биться. 

Роман Григорьевич Виктюк — заслуженный театральный режиссер Украины и России, а также педагог и глава  Театра Романа Виктюка в Москве. Он создал более 250 спектаклей. Наиболее известные его постановки "Мастер и Маргарита", "Наш Декамерон", "Маскарад маркиза де Сада" и другие.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что 16 ноября стало известно о гибели известного украинского режиссера Леонида Садовского. В субботу вечером, 14 ноября на деятеля искусства напали во время прогулки. Нападавшие очень жестоко избили мужчину — у него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Два дня за его жизнь боролись медики одной из больниц Харькова, но сегодня его сердце перестало биться. 




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Источник: https://vk.com/teatrviktuka?w=wall-97266696_12157
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