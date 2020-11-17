Коронавирус на щадит: от болезни умер еще один известный украинский и российский режиссер

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Дмитрий Симоненко
Стало известно о смерти еще одного известного деятеля культуры России и Украині. Сегодня скончался известный театральный режиссер Роман Виктюк. В конце прошлого месяца ему исполнилось 85 года.
Причиной смерти Виктюка стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью. Известно, что режиссер уже несколько недель пытался побороть недуг, но, к сожалению, сердце его перестало биться.
Роман Григорьевич Виктюк — заслуженный театральный режиссер Украины и России, а также педагог и глава Театра Романа Виктюка в Москве. Он создал более 250 спектаклей. Наиболее известные его постановки "Мастер и Маргарита", "Наш Декамерон", "Маскарад маркиза де Сада" и другие.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что 16 ноября стало известно о гибели известного украинского режиссера Леонида Садовского. В субботу вечером, 14 ноября на деятеля искусства напали во время прогулки. Нападавшие очень жестоко избили мужчину — у него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Два дня за его жизнь боролись медики одной из больниц Харькова, но сегодня его сердце перестало биться.
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