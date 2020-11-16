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Главная Новости Общество происшествия В результате жестокого избиения скончался известный украинский режиссер
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В результате жестокого избиения скончался известный украинский режиссер

Мужчине был 71 год

сегодня, 21:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Стало известно о гибели известного украинского режиссера Леонида Садовского. В субботу вечером, 14 ноября на деятеля искусства напали во время прогулки. Нападавшие очень жестоко избили мужчину — у него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Два дня за его жизнь боролись медики одной из больниц Харькова, но сегодня его сердце перестало биться. 

В результате жестокого избиения скончался известный украинский режиссер

Режиссер Леонид Садовский был заслуженным деятелем искусств Украины, заведующим кафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств им. Котляревского. На момент смерти мужчине был 71 год. Наиболее известные его постановки: "Любовь в стиле Джаз", "В ритме буги", "Иисус Христос — суперзвезда", также режиссер был известен своими документальными очерками на Харьковском областном телевидении: "Мастерская" (1993), "Блеск и нищета русского театра" (1990), "Мистика в искусстве" (1993).

В правоохранительных органах открыли уголовное дело по статье "Умышленные тяжкие телесные повреждения, санкция которой предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Коллектив портала "Комментарии" выражает соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью Леонида Садовского.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что умер актер сериалов "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня".


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Источник: https://t.me/kharkivlife/7729
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