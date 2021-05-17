Стоит ли вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом

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Вечканова Елена
Коронавирусная
болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая,
пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации
отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем,
кто уже успешно справился с болезнью.
Вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом. Фото: Cadu Rolim
Как объясняют
специалисты, переболевшие люди действительно формируют естественный иммунитет к
болезни. Однако даже такие личности могут подхватить коронавирус повторно —
такие случаи не редки.
Именно поэтому в
Минздраве настаивают на том, что вакцинироваться переболевшим людям нужно так
же, как и тем, кого хворь обошла стороной. Таким образом организм получит более
стойкие к вирусу антитела.
Как утверждает
статистика, люди, получившие необходимую дозу противоковидной вакцины, намного
реже обращаются к медикам с сообщениями о болезни. Впрочем, даже если
коронавируса избежать не удается (даже повторно), он протекает в максимально
легкой форме.
Судя по
объяснению Минздрава, вакцина в организме влияет не только на создание
(укрепление) антител, но и на некие Т-клетки, которые, как раз таки, и сражаются
с коронавирусом, уничтожая его.
Специалисты
отмечают, что переболевшие украинцы могут обратиться за прививкой через полгода
после преодоления COVID-19. Это объясняется тем, что в течение
шести месяцев человек еще может рассчитывать на действие естественного
иммунитета.
Впрочем, если вы
не хотите ждать, то вакцинироваться можно уже и через месяц после болезни. В
Минздраве утверждают, что специального теста, подтверждающего (или нет) наличие
антител в организме, делать прежде не стоит.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Украине обстоит ситуация с
коронавирусом и можно ли рассчитывать на тотальное послабление карантина.
Существует ли вероятность возвращения страны в "зеленую" карантинную зону, читайте в нашем материале.
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