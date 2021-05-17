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Стоит ли вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом

В Минздраве рекомендуют делать прививку против COVID-19, даже если вы уже преодолели болезнь

сегодня, 20:14
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с болезнью.

Стоит ли вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом

Вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом. Фото: Cadu Rolim

Как объясняют специалисты, переболевшие люди действительно формируют естественный иммунитет к болезни. Однако даже такие личности могут подхватить коронавирус повторно — такие случаи не редки.

Именно поэтому в Минздраве настаивают на том, что вакцинироваться переболевшим людям нужно так же, как и тем, кого хворь обошла стороной. Таким образом организм получит более стойкие к вирусу антитела.

Как утверждает статистика, люди, получившие необходимую дозу противоковидной вакцины, намного реже обращаются к медикам с сообщениями о болезни. Впрочем, даже если коронавируса избежать не удается (даже повторно), он протекает в максимально легкой форме.

Судя по объяснению Минздрава, вакцина в организме влияет не только на создание (укрепление) антител, но и на некие Т-клетки, которые, как раз таки, и сражаются с коронавирусом, уничтожая его.

Специалисты отмечают, что переболевшие украинцы могут обратиться за прививкой через полгода после преодоления COVID-19. Это объясняется тем, что в течение шести месяцев человек еще может рассчитывать на действие естественного иммунитета.

Впрочем, если вы не хотите ждать, то вакцинироваться можно уже и через месяц после болезни. В Минздраве утверждают, что специального теста, подтверждающего (или нет) наличие антител в организме, делать прежде не стоит.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как в Украине обстоит ситуация с коронавирусом и можно ли рассчитывать на тотальное послабление карантина. Существует ли вероятность возвращения страны в "зеленую" карантинную зону, читайте в нашем материале.

Также на портале можно узнать, почему нынешняя волна вакцинации против коронавируса может стать не последней для жителей всей Земли.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1852857964877300
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