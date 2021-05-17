Перейдет ли Украина в "зеленую" зону карантина — Шмыгаль

Коронавирусная ситуация в Украине постепенно возвращается к норме — фиксируется меньше новых случаев заболевания, снизилось давление на медицинскую систему. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, некоторые из регионов страны даже способны претендовать на переход в "зеленую" карантинную зону, сообщают в Офисе президента.



Некоторые области Украины могут перейти в "зеленую" зону карантина. Фото из открытых источников

При общении с Владимиром Зеленским Шмыгаль отметил, что количество коронавирусных больных стабильно уменьшается уже несколько недель подряд. Большинство областей демонстрируют позитивную статистику насчет борьбы с COVID-19.

Больше всего инфицированных пока остается в Черкасской области. Это подтверждает и соответственный цвет на "карантинном светофоре", оставляя регион единственным "оранжевым" в стране. В остальных областях, как подчеркнул Шмыгаль, пока действуют ограничения "желтой" зоны.

При этом, по мнению премьер-министра, некоторые из них демонстрируют показатели, характерные для "зеленой" карантинной зоны.

Напомним, что согласно нынче существующему протоколу Минздрава в "зеленую" зону можно переводить лишь одновременно всю Украину. Решат ли чиновники изменить эти правила, пока не сообщается.

Добавим, что в беседе премьера с президентом также стало известны некоторые новые подробности процесса массовой вакцинации украинцев. Так, свои прививки постепенно начали получать отдельные категории населения, оставившие заявки через портал "Дія". Пока вакцинируют только лиц старше 65 лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему нынешняя волна вакцинации против коронавируса может стать не последней для жителей всей Земли. Подробнее о выводах ученых — в нашем материале.

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