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Главная Новости Общество медицина Степанов рассказал, планируется ли в Украине общенациональный локдаун
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Степанов рассказал, планируется ли в Украине общенациональный локдаун

Министр заявил, что в первую очередь нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой в стране

сегодня, 18:45
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна в стране. По его словам, в Украине в ближайшее время не будут ужесточать карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны. Об этом шла речь в эфире телеканала "1+1" 23 марта.

Степанов рассказал, планируется ли в Украине общенациональный локдаун

Карантин в Украине - фото из открытых источников

"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону — ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня",- заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы карантинные ограничения не радикально влияли на экономическую ситуацию. 

Напомним, что ранее в Украине обновили зоны карантина и расширили "красную" зону, добавив Львовскую область. В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.

Также ранее сообщалось, что Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pL-deb-yIjI&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
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