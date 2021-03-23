Степанов рассказал, планируется ли в Украине общенациональный локдаун

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна в стране. По его словам, в Украине в ближайшее время не будут ужесточать карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны. Об этом шла речь в эфире телеканала "1+1" 23 марта.

"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону — ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня",- заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой, чтобы карантинные ограничения не радикально влияли на экономическую ситуацию.

Напомним, что ранее в Украине обновили зоны карантина и расширили "красную" зону, добавив Львовскую область. В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.

Также ранее сообщалось, что Киеве для проезда в общественном транспорте снова могут ввести специальные пропуска. Это произойдет в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице ухудшится.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

