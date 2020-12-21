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Главная Новости Общество медицина Степанов не смог дозвониться в коронавирусный колл-центр Минздрава, тестируя его работу
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Степанов не смог дозвониться в коронавирусный колл-центр Минздрава, тестируя его работу

Номер телефона "коронавирусной горячей линии МОЗ" бесплатный. Он работает круглосуточно

сегодня, 16:23
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, что лично проверял функционал колл-центра подопечного ему ведомства по борьбе с коронавирусом, и один раз не смог дозвониться. Об этом случае он рассказал сам. По его словам, в случае загруженности звонками операторов, приходится ждать до пары минут. Степанов якобы не дождался, но уже в течение нескольких минут ему перезвонили, представившись оператором контакт-центра МОЗ. При чем министр подчеркивает, что звонил не с его собственного номера, известного многим работникам медицины, а с чужого. 

Степанов не смог дозвониться в коронавирусный колл-центр Минздрава, тестируя его работу

Глава МОЗ призвал всех украинцев, которые хотят быть проинформированы насчет COVID-19, обращаться по номеру 0800-60-20-19, а также подчеркнул, что по тут же можно получить консультацию специалиста и вызвать мобильную бригаду. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что согласно статистике новых случаев заболевания коронавирусом, в последнее время прослеживается уменьшение количества больных. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, по какой причине показатели заболеваемости могут расти. По его словам, тестирование тестами на антиген контактных с больными увеличит показатели заболеваемости COVID-19.

Кроме того, порталу стало известно, что американские ученые рассказали о двух стадиях сложного протекания коронавирусной болезни. Исследование медиков, описывающее ужасную смерть, напечатано на научном портале Nature Communications. С целью изучения вируса на организм, патологоанатомы Массачусетской больницы (Massachusetts General Hospital) США изучили результаты вскрытия 24 несчастных, погибших в результате осложнений вызванных коронавирусом.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=741306613151895
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