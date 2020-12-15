Степанов назвал причину, по которой могут вырасти показатели заболеваемости COVID-19

Согласно статистике новых случаев заболевания коронавирусом, в последнее время прослеживается уменьшение количества больных. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, по какой причине показатели заболеваемости могут расти. По его словам, тестирование тестами на антиген контактных с больными увеличит показатели заболеваемости COVID-19.

ФОТО: Из открытых источников

"Мы ввели так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных. Мы начали уже его экспресс-тестами на антиген — это быстрые тесты за 15 минут. И мы понимаем, что количество выявленных больных будет увеличиваться, потому что сейчас бессимптомных мы не видим" , — сказал глава Минздрава.

Степанов также подчеркнул "стабилизацию ситуации" с коронавирусом в стране. Именно это, по мнению министра, способствует уменьшению количества больных COVID-19.

Напомним, что по состоянию на 15 декабря в Украине зафиксировано 8 416 новых случаев коронавирусного заболевания. При этом за сутки было совершено 55 856 тестов на выявление COVID-19. Также установлен рекорд по количеству тех, кто выздоровел за минувшие сутки, это 16 150 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в социальных сетях и телеграмм каналах распространяются видео, в которых врачи, лаборанты, медсестры называют себя и требуют от власти обратить внимание на обещания поднять заработную плату. На видео врачи говорят, что их зарплаты 7000, 8000, 6000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду. О возможном кадровом голоде в области медицины заявил и министр здравоохранения Максим Степанов.





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