Медики в подробностях описали протекание смерти от коронавируса

Американские ученые рассказали о двух стадиях сложного протекания коронавирусной болезни. Исследование медиков, описывающее ужасную смерть, напечатано на научном портале Nature Communications.

С целью изучения вируса на организм, патологоанатомы Массачусетской больницы (Massachusetts General Hospital) США изучили результаты вскрытия 24 несчастных, погибших в результате осложнений вызванных коронавирусом. Таким образом, эксперты выяснили, где в органах дыхательной системы сосредотачивается SARS-CoV-2.



Так, ученые пришли к выводу, что существуют две стадии тяжелой формы коронавирусной болезни. При ранней форме в организме выявляется максимальное количество частичек коронавируса в легких, из-за чего происходит экспрессия генов — то есть, вирус приводит к изменениям, не присущим здоровым клеткам. На крайней, самой сложной фазе вируса в легких практически нет, но ни иммунитета, ни здоровых клеток органов дыхания практически не остается, в результате чего человек погибает.

В то же время, даже сложные и крайне сложные формы коронавирусной болезни могут проходить альтернативно.



"Реакция организма на вирус может быть уникальной даже в разных частях одного и того же легкого", — отметил автор исследования доктор Дэвид Т. Тинг (David T. Ting).

Также медики выяснили, что назначение противовирусных препаратов — в частности, ремдесивира — может оказать эффект только на ранней стадии болезни.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Англии зафиксировали случаи инфицирования новым штаммом коронавируса — число заболевших неуклонно растет.

Кроме того, порталу стало известно о смерти от коронавируса еще одного российского артиста.





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