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Главная Новости Общество медицина Степанов: Медиков не будут увольнять за отказ вакцинироваться от Covid
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Степанов: Медиков не будут увольнять за отказ вакцинироваться от Covid

Степанов заявил, что "не позволит обижать наших врачей"

сегодня, 13:52
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинских работников не будут увольнять за отказ от вакцинации от коронавируса. Степанов заявил, что "не позволит обижать наших врачей". Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram в четверг, 25 марта.

Степанов: Медиков не будут увольнять за отказ вакцинироваться от Covid

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", — заявил Степанов.

Также Степанов выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки от Covid-19 постепенно будет увеличиваться. Произойдет это, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации превышает побочные действия, отметили в Минздраве.

Напомним, что ранее в Минздраве назвали побочные реакции на вакцину от коронавируса, которые встречались у украинцев с начала кампании по вакцинации. Всего таких случаев было зафиксировано 587, среди них головная боль и временное повышение температуры. Сейчас в Украине зафиксировано три случая, когда после вакцинации пациентам понадобился временный присмотр врачей и медицинская помощь. В случае ухудшения самочувствия после вакцинации, в ведомстве посоветовали обращаться к семейному врачу или в учреждение, где была получена прививка.

Также ранее стало известно, что фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности Covid-вакцины. По новым данным, препарат эффективен на 76%Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.


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Источник: https://t.me/mozofficial/879
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