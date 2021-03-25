Степанов: Медиков не будут увольнять за отказ вакцинироваться от Covid

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинских работников не будут увольнять за отказ от вакцинации от коронавируса. Степанов заявил, что "не позволит обижать наших врачей". Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram в четверг, 25 марта.

Максим Степанов - фото из открытых источников

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация", — заявил Степанов.

Также Степанов выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки от Covid-19 постепенно будет увеличиваться. Произойдет это, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации превышает побочные действия, отметили в Минздраве.

Напомним, что ранее в Минздраве назвали побочные реакции на вакцину от коронавируса, которые встречались у украинцев с начала кампании по вакцинации. Всего таких случаев было зафиксировано 587, среди них головная боль и временное повышение температуры. Сейчас в Украине зафиксировано три случая, когда после вакцинации пациентам понадобился временный присмотр врачей и медицинская помощь. В случае ухудшения самочувствия после вакцинации, в ведомстве посоветовали обращаться к семейному врачу или в учреждение, где была получена прививка.

Также ранее стало известно, что фармацевтическая компания AstraZeneca обновила свое исследование по эффективности Covid-вакцины. По новым данным, препарат эффективен на 76%. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.

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