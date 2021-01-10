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Главная Новости Общество медицина Статистика коронавируса в Украине на 10 января: сколько человек заболело в сутки
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Статистика коронавируса в Украине на 10 января: сколько человек заболело в сутки

По сравнению с 9 января, сегодня ситуация в стране ухудшилась

сегодня, 11:41
Автор:

Мокрик Анастасия

По состоянию на 10 января в Украине зафиксировано 5011 новых случаев заболевания на COVID-19. Из них 113 человек – это дети, и 164 – медработники. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Статистика коронавируса в Украине на 10 января: сколько человек заболело в сутки

Статистика коронавируса в Украине - фото: из открытых источников

Также, за последние сутки в Украине с коронавирусной инфекцией госпитализировали 2100 человек. Летальных случаев за это же время 99. Выздоровели за сутки 5292 человека в стране. В целом, за всё время пандемии в Украине насчитывается 1 115 026 человек, а выздоровевших - 791 598 человек. Летальных случав за всё время -19 767.

По информации главы МОЗ Максима Степанова, наибольшее число подтвержденных случав заражения коронавирусом зарегистрировано в Одессе (446), Киеве (405), Харьковской области (344), Николаевской области (327). Наименьшее количество случаев за сутки в Закарпатской области (49).

Напомним, что с 8 января в Украине введен жесткий карантин, в условиях которого действуют некие ограничения для украинцев. К примеру, одним из ограничений является закрытие кафе, баров, ресторанов. Однако еду можно заказать с доставкой. Кроме того, запрещена работа непродовольственных рынков, отделов в супермаркетах с непродовольственными товарами. Под запрет попало также и посещение образовательных учреждений. Неизменной осталась работа городского транспорта на время карантина.

Многие украинцы уже высказались в соцсетях о том, что считают эти меры не совсем правильными. Однако глава МОЗ отметил, что сейчас необходимо придерживаться всех правил, чтобы не усугубить ситуацию. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что глава МОЗ рассказал о массовой вакцинации от COVID-19 в Украине, а также о том, что ученые выяснили, влияет ли коронавирусная инфекция на человеческий мозг



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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