Глава МОЗ рассказал о массовой вакцинации от COVID-19 в Украине

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Мокрик Анастасия
Министр
здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на несколько интересующих
украинцев вопросов, касающихся массовой вакцинации, локдауна и ситуации с
коронавирусом в стране.
Максим Степанов рассказал о массовой вакцинации в Украине - фото из открытых источников
Один из самых
волнующих вопросов касается даты поставки в Украину вакцины от COVID-19. В связи с тем, что европейские страны
уже активно проводят вакцинацию, а в Украине вакцины до сих пор нет, люди
задаются вопросом, когда же можно будет делать прививки. По словам Максима
Степанова, уже в феврале в Украину должны завезти препарат. Соответственно, с
того же месяца начнется массовая вакцинация.
Глава МОЗ ответил
также и на вопрос о том, будет ли использоваться в Украине вакцины из Индии,
России и Китая. Он отметил, что использование этих вакцин не планируется. По крайней
мере, на сегодняшний день. Договор о поставке был заключен с одним из самых
крупных производителей вакцин. Также Степанов сообщил, что на данный момент
ведутся переговоры и с другими компаниями. Этот процесс практически подошел к
концу. Сейчас идёт согласование договора.
Напомним, что с 8 по
25 января в Украине действует локдаун. На время карантина запрещено посещение
образовательных заведений, кроме детсадов. Также идёт запрет на работу кафе,
баров, ресторанов, фитнес-клубов, непродовольственных рынков.
Максим Степанов вновь подчеркнул, что на сегодняшний день очень важно серьезно отнестись к карантину и соблюдать все правила. Кроме того, к середине февраля заболеваемость гриппом достигнет пика. В связи с этим, сейчас очень важно снизить количество заболевших гриппом или же коронавирусом.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие, а также о том, что была названа основная причина введения нового локдауна.
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