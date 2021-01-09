Глава МОЗ рассказал о массовой вакцинации от COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на несколько интересующих украинцев вопросов, касающихся массовой вакцинации, локдауна и ситуации с коронавирусом в стране.

Максим Степанов рассказал о массовой вакцинации в Украине - фото из открытых источников

Один из самых волнующих вопросов касается даты поставки в Украину вакцины от COVID-19. В связи с тем, что европейские страны уже активно проводят вакцинацию, а в Украине вакцины до сих пор нет, люди задаются вопросом, когда же можно будет делать прививки. По словам Максима Степанова, уже в феврале в Украину должны завезти препарат. Соответственно, с того же месяца начнется массовая вакцинация.

Глава МОЗ ответил также и на вопрос о том, будет ли использоваться в Украине вакцины из Индии, России и Китая. Он отметил, что использование этих вакцин не планируется. По крайней мере, на сегодняшний день. Договор о поставке был заключен с одним из самых крупных производителей вакцин. Также Степанов сообщил, что на данный момент ведутся переговоры и с другими компаниями. Этот процесс практически подошел к концу. Сейчас идёт согласование договора.

Напомним, что с 8 по 25 января в Украине действует локдаун. На время карантина запрещено посещение образовательных заведений, кроме детсадов. Также идёт запрет на работу кафе, баров, ресторанов, фитнес-клубов, непродовольственных рынков.

Максим Степанов вновь подчеркнул, что на сегодняшний день очень важно серьезно отнестись к карантину и соблюдать все правила. Кроме того, к середине февраля заболеваемость гриппом достигнет пика. В связи с этим, сейчас очень важно снизить количество заболевших гриппом или же коронавирусом.





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