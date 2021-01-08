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Главная Новости Общество события Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие
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Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие

Дополнительные ограничения не относятся к продуктовым магазинам, которым разрешено осуществлять торговлю, учитывая санитарные нормы

сегодня, 16:53
Автор:

Елизавета Черных

Правительство Украины приняло о том, что с сегодняшнего дня, 8 января, вступают в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников. 

Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие

Работа супермаркетов в локдаун - фото из открытых источников

В период локдауна все супермаркеты могут продавать товары различного предназначения, однако с некоторыми условиями. Эту информацию глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предоставил РБК-Украина. 

По словам руководителя Службы, дополнительные ограничения не относятся к продуктовым магазинам, которым разрешено осуществлять торговлю, учитывая санитарные нормы. 

В работе супермаркетов есть несколько условий, которые связаны с площадью торговых площадок: 

"Все (товары, — ред.) продавать разрешается. При условии, что 60% торговых площадей занято продуктами питания, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, средствами гигиены, связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами или средствами защиты растений", — подчеркнул Олег Рубан. 

Он также рассказал об условиях работы больших хозяйственных гипермаркетов — продажа их товаров разрешается только с помощью адресной доставки, без приема посетителей. 

Напомним, что ранее Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему локдаун был введен именно в этом месяце. Чиновник считает, что после карантина выходного дня в стране снизилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим, украинцам дали возможность отпраздновать новогодние праздники и не вводили жесткие ограничения.



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/supermarkety-lokdaune-mogut-prodavat-lyubye-1610112221.html
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Обусуждения

Сергей

сегодня, 17:57

Все равны, но одни чуть чуть ровнее))))) Но быдло масса сожрет любую чушь)))))

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