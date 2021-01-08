Супермаркеты на локдауне могут продавать любые товары, но есть условие

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Елизавета Черных
Правительство Украины приняло о том, что с сегодняшнего дня, 8 января, вступают в силу жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать в Украине до 24 января включительно. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников.
Работа супермаркетов в локдаун - фото из открытых источников
В период локдауна все супермаркеты могут продавать товары различного предназначения, однако с некоторыми условиями. Эту информацию глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предоставил РБК-Украина.
По словам руководителя Службы, дополнительные ограничения не относятся к продуктовым магазинам, которым разрешено осуществлять торговлю, учитывая санитарные нормы.
В работе супермаркетов есть несколько условий, которые связаны с площадью торговых площадок:
Он также рассказал об условиях работы больших хозяйственных гипермаркетов — продажа их товаров разрешается только с помощью адресной доставки, без приема посетителей.
Напомним, что ранее Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему локдаун был введен именно в этом месяце. Чиновник считает, что после карантина выходного дня в стране снизилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим, украинцам дали возможность отпраздновать новогодние праздники и не вводили жесткие ограничения.
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Сергей
сегодня, 17:57
Все равны, но одни чуть чуть ровнее))))) Но быдло масса сожрет любую чушь)))))