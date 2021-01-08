Названа основная причина введения нового локдауна

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Светлана Шкурупий
С этой пятницы, 8 января, на всей территории Украины начали действовать жесткие карантинные ограничения. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему локдаун был введен именно в этом месяце.
локдаун в Украине 2021 / фото: zik.ua
После карантина выходного дня в стране снизилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим, украинцам дали возможность отпраздновать новогодние праздники и не вводили жесткие ограничения. Однако, с 8 по 24 января ожидается прирост заболеваемости, поэтому пора принять меры.
С 8 по 24 января на территории Украины будет запрещена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов. Также свою работу прекратили кинотеатры, фитнес-клубы, театры и торгово-развлекательные комплексы. В этот период запрещается проведение любых массовых мероприятий (можно только спортивным командам, но без зрителей).
Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировано 5 676 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего в Киеве, Николаевской и Донецкой области.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по миру начала распространяться новая мутировавшая форма коронавирусной инфекции. По словам специалистом, мало того, что она поражает людей намного быстрее, так еще и более заразна, чем обычная форма. Первые случаи уже зафиксированы в Японии, Германии, Нидерландах, США и других странах.
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