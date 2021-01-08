Названа основная причина введения нового локдауна

С этой пятницы, 8 января, на всей территории Украины начали действовать жесткие карантинные ограничения. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему локдаун был введен именно в этом месяце.

локдаун в Украине 2021 / фото: zik.ua

После карантина выходного дня в стране снизилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим, украинцам дали возможность отпраздновать новогодние праздники и не вводили жесткие ограничения. Однако, с 8 по 24 января ожидается прирост заболеваемости, поэтому пора принять меры.

"Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников количество инфицированных растет... Этот инкубационный период – 14 дней – как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер", — подчеркнул министр здравоохранения.

С 8 по 24 января на территории Украины будет запрещена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов. Также свою работу прекратили кинотеатры, фитнес-клубы, театры и торгово-развлекательные комплексы. В этот период запрещается проведение любых массовых мероприятий (можно только спортивным командам, но без зрителей).

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировано 5 676 новых случаев заболевания коронавирусом, больше всего в Киеве, Николаевской и Донецкой области.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по миру начала распространяться новая мутировавшая форма коронавирусной инфекции. По словам специалистом, мало того, что она поражает людей намного быстрее, так еще и более заразна, чем обычная форма. Первые случаи уже зафиксированы в Японии, Германии, Нидерландах, США и других странах.

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