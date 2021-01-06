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Как COVID-19 влияет на мозг - учёные

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на работу головного мозга

сегодня, 10:44
Автор:

Мокрик Анастасия

В самом начале пандемии коронавируса многие заболевшие жаловались на потерю вкуса и обоняния. Каким-то образом оказалось, что вирус SARS-CoV-2 воздействует на нервы, передающие информацию от носа к мозгу.

Как COVID-19 влияет на мозг - учёные

Ученые выяснили, что коронавирус влияет на мозг - фото из открытых источников

Тот факт, что COVID-19 может каким-либо образом влиять на мозг сильно обеспокоил неврологов. Они стали опасаться того, что вирус может проникнуть в мозг пациентов.  Было проведено большое количество исследований, чтобы выяснить, как коронавирус способен влиять на мозг.

Группа ученых в выпуске журнала Alzheimer's & Dementia сообщили, что COVID-19 вызывает большое количество симптомов, связанных с мозгом, от судорог до психоза. Кроме того. Коронавирус в тяжелой форме может привести к увеличению риска развития болезни Альцгеймера.

После выписки из больницы некоторые пациенты, поборовшие коронавирус, замечают у себя некоторые травмы головы. Помимо этого они жалуются на сильно выраженную забывчивость, проблемы с организацией каких-то простейших задач, к примеру, приготовления еды.

Еще в начале пандемии было выяснено, что вирус может привести к образованию тромбов. Это влечет за собой в первую очередь инсульт. Для более детального исследования ученые взяли ткань мозга умерших от коронавируса пациентов. Им удалось обнаружить множество повреждений и воспалений.

Отмечается, что у большинства людей по мере выздоровления функции мозга улучшаются и они не замечают дискомфорта или же неспособность делать вещи, которые ранее они делали с легкостью. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, будут ли запрещать продажу повседневных товаров с 8 января в Украине, а также о том, что Голубовская рассказала об осложнениях у больных коронавирусом.



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Источник: https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/01/05/953705563/how-covid-19-attacks-the-brain-and-may-cause-lasting-damage
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