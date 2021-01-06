Как COVID-19 влияет на мозг - учёные

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Мокрик Анастасия
В самом начале
пандемии коронавируса многие заболевшие
жаловались на потерю вкуса и обоняния. Каким-то образом оказалось, что
вирус SARS-CoV-2 воздействует на нервы, передающие информацию от носа к мозгу.
Ученые выяснили, что коронавирус влияет на мозг - фото из открытых источников
Тот факт, что COVID-19 может каким-либо образом влиять на мозг сильно
обеспокоил неврологов. Они стали опасаться того, что вирус может проникнуть в
мозг пациентов. Было проведено большое
количество исследований, чтобы выяснить, как коронавирус способен влиять на
мозг.
Группа ученых в выпуске журнала
Alzheimer's & Dementia сообщили,
что COVID-19 вызывает большое
количество симптомов, связанных с мозгом, от судорог до психоза. Кроме того. Коронавирус в тяжелой форме
может привести к увеличению риска развития болезни Альцгеймера.
После выписки из
больницы некоторые пациенты, поборовшие коронавирус, замечают у себя некоторые
травмы головы. Помимо этого они жалуются на сильно выраженную забывчивость,
проблемы с организацией каких-то простейших задач, к примеру, приготовления
еды.
Еще в начале
пандемии было выяснено, что вирус может привести к образованию тромбов. Это
влечет за собой в первую очередь инсульт. Для более детального исследования
ученые взяли ткань мозга умерших от коронавируса пациентов. Им удалось
обнаружить множество повреждений и воспалений.
Отмечается, что у большинства людей по мере выздоровления функции мозга улучшаются и они не замечают дискомфорта или же неспособность делать вещи, которые ранее они делали с легкостью.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, будут ли запрещать продажу повседневных товаров с 8 января в Украине, а также о том, что Голубовская рассказала об осложнениях у больных коронавирусом.
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