Стало известно, будут ли запрещать продажу повседневных товаров с 8 января в Украине

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что информация касаемо запрета на продажу повседневных товаров на время усиления карантина, с 8 по 24 января, является недостоверной. Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга.

Запрет на продажу повседневных товаров с 8 января - фото из открытых источников

Мaксим Степaнoв также oгласил перечень товaрoв, которые будет разрешено продавать в период усиленного карантина, согласно решению Кабинета министров.

" Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января — это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначена для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений ", — заявил на брифинге министр.

Он также отметил, что осуществление торговой деятельности иными товарами будет происходить только с помощью доставки заказов по определенному адресу.

Чиновник также прокомментировал информацию касаемо продажи бытовой химии, заявив, что Кабинет министров Украины еще примет некие уточнения. По словам министра, это состоится на заседании 5 января.

Как утверждает глава Минздрава, правительство Украины согласовывало перечень товаров исходя из того, что карантинные ограничения будут действовать на территории страны только 16 дней. По словам Степанова, за это время можно будет приостановить распространение коронавирусного заболевания, и тогда в стране не придется вводить локдаун. Он также заявил, что это время нужно для того, чтобы преодолеть "пиковый рост заболеваемости гриппом".

Напомним, что вчера в средствах массовой информации, которые ссылались на сообщение Американской торговой палаты в Украине, была обнародована информация касаемо запрета продажи некоторых средств повседневного употребления в период усиленных карантинных мероприятий.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что министр здравоохранения объяснил, почему локдаун не отменят.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!