С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Американская торговая палата в Украине призвала правительство пересмотреть условия январского локдауна, который будет введен с 8 по 24 января на всей территории страны.

Товары, которые запретят продавать во время локдауна - фото из открытых источников

Согласно решению Кабинета министров, в этот период в Украине будет запрещена продажа товаров, кроме продуктов питания, лекарств и продукции медицинского предназначения, средств гигиены и связи, кормов и ветпрепаратов.

Исходя из этого, в торговой палате обратили внимание на то, что с 8 января в супермаркетах будет запрещена продажа одежды, бытовой химии и инструментов, детских товаров, в том числе и для обучения, батареек, лампочек, а также прессы.

В организации заявили, что таким образом администрация супермаркетов должна будет закрывать соответствующие отделы на территории или прекратить расчет за подобные товары на кассах. Более того, в торговой палате назвали решение об усилении карантинных мероприятий "прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции". В организации уверяют, что данные ограничения будут приводить к конфликтным ситуациям в супермаркетах и магазинах.

Запрет на продажу некоторых товаров в Палате также назвали "нелогичным", а также предупредили о возможных убытках и крайнем недовольстве среди потребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины предлагает ввести штрафы до 8500 тысяч гривен за нарушение самоизоляции во время карантина. Так, в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19 было предложено ввести административную ответственность за нарушение норм самоизоляции. В проекте предложено дополнить статью под номером 44 третьей частью.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!