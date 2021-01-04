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Главная Новости Общество события С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров
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С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

В Американской торговой палате в Украине назвали запрет продажи некоторых товаров "прямым ограничением прав потребителей"

сегодня, 15:03
Автор:

Елизавета Черных

Американская торговая палата в Украине призвала правительство пересмотреть условия январского локдауна, который будет введен с 8 по 24 января на всей территории страны. 

С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Товары, которые запретят продавать во время локдауна - фото из открытых источников

Согласно решению Кабинета министров, в этот период в Украине будет запрещена продажа товаров, кроме продуктов питания, лекарств и продукции медицинского предназначения, средств гигиены и связи, кормов и ветпрепаратов. 

Исходя из этого, в торговой палате обратили внимание на то, что с 8 января в супермаркетах будет запрещена продажа одежды, бытовой химии и инструментов, детских товаров, в том числе и для обучения, батареек, лампочек, а также прессы. 

В организации заявили, что таким образом администрация супермаркетов должна будет закрывать соответствующие отделы на территории или прекратить расчет за подобные товары на кассах. Более того, в торговой палате назвали решение об усилении карантинных мероприятий "прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции". В организации уверяют, что данные ограничения будут приводить к конфликтным ситуациям в супермаркетах и магазинах. 

Запрет на продажу некоторых товаров в Палате также назвали "нелогичным", а также предупредили о возможных убытках и крайнем недовольстве среди потребителей. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины предлагает ввести штрафы до 8500 тысяч гривен за нарушение самоизоляции во время карантина. Так, в Кодекс Украины об административных правонарушениях о предотвращении распространения COVID-19 было предложено ввести административную ответственность за нарушение норм самоизоляции. В проекте предложено дополнить статью под номером 44 третьей частью.





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Источник: https://chamber.ua/ua/news/amerykans-ka-torhovel-na-palata-v-ukraini-zaklykaie-uriad-perehlianuty-umovy-sichnevoho-lokdaunu/?fbclid=IwAR3XK-N2jb6Cp5eTAoUedKr-0Y3oemiJCBQ1HVfVDZV8uAUDu7HWiIXup2o
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