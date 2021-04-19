Стало известно о новой мутации коронавируса

В ряде стран медики фиксируют новый вид коронавируса – так называемую двойную мутацию. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" сегодня, 19 апреля.

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам министра, Украина преодолела пик заболеваемости третье волны коронавируса. Степанов прогнозирует дальнейшее снижение новых случаев заболевания.

Однако глава Минздрава акцентировал, что "расслабляться" нельзя.

"Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, — сказал министр здравоохранения Украины. — Более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус".

Как отметил министр, в нашей стране зафиксированы уже и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса. Это, по его словам, можно увидеть и по тяжести заболевания.

"Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге", — сообщил Степанов.

Поэтому, добавил министр, коронавирус еще будет нас испытывать на прочность.

Напомним, путешественников из Украины предупредили, что в странах Ближнего Востока сейчас активизировался один из видов коронавируса МЕRS-CoV, переносчиками которого являются верблюды. Течение болезни может как не иметь симптомов, так и сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями. Это может быть высокая температура тела, кашель и одышка. Инфицирование этим вирусом часто приводит к пневмонии.

Как ранее информировал портал "Комментарии", украинский врач сообщила, что дети стали чаще болеть коронавирусом и имеют нетипичные, как в случае с заболеванием взрослых, симптомы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!