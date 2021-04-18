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Врач обратила внимание на нетипичные для коронавируса симптомы у детей

Украинский врач сообщила, что дети стали чаще болеть коронавирус и имеют нетипичные, как в случае с заболеванием взрослых, симптомы

сегодня, 22:39
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине участились случаи заболевания детьми коронавирусом, среди которых есть и тяжелые формы. Об этом сообщила детская инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына ТСН.

Врач обратила внимание на нетипичные для коронавируса симптомы у детей

Коронавирус у детей. Фото из открытых источников

По данным врача, сейчас половина случаев приходится на возрастную категорию от 0 до 50 лет. Среди этого числа 5% — это дети.

Как пояснила Куницына, тяжелое течение болезни у детей встречается реже, чем у взрослых. Зато именно детей медики называют основными переносчиками инфекции.

Повышение уровня заболеваемости среди детей, рассуждает эксперт, может быть связано с тем, что детсады и начальная школа продолжают работать. Тогда как в прошлом году их так же закрывали на карантин.

Среди симптомов, на которые врач советует родителям обратить внимание, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

"Если у взрослого населения он встречается реже, то у детей гораздо чаще. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а проявляется только пищеварительными расстройствами", — рассказала инфекционист.

Кроме того, врач отметила кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь, "клубничный язык".

Напомним, врач спрогнозировал, когда в Украине утихнет волна коронавируса. По словам медика, можно говорить об определенном коллективном иммунитете в Украине, но для озвучивания точного процента нужно провести исследования.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Саудовской Аравии произошла вспышка МЕRS-CoV. Это один из видов коронавируса, который переносят верблюды. Есть летальные случаи. В связи с этим ВОЗ обратилась с рекомендациями к путешественникам.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/koronavirus-u-ditey-chomu-voni-stali-bilshe-hvoriti-i-na-scho-batkam-varto-zvernuti-uvagu-1763602.html
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