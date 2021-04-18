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Стало известно о вспышке «верблюжьего» коронавируса на Ближнем Востоке

В Саудовской Аравии произошла вспышка МЕRS-CoV - один из видов коронавируса, который передают верблюды

сегодня, 19:41
Автор:

Таисия Ерохина

Путешественников из Украины предупредили, что в странах Ближнего Востока сейчас активизировался один из видов коронавируса МЕRS-CoV, переносчиками которого являются верблюды. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

Стало известно о вспышке «верблюжьего» коронавируса на Ближнем Востоке

Верблюды переносят один из видов коронавируса. Фото из открытых источников

Саудовская Аравия сообщила ВОЗ, что с 1 января по 11 марта 2021 года зафиксировано семь новых случаев заражения MERS-CoV. К сожалению, три человека в результате инфицирования умерли.

Как пояснили в ЦОЗ, ближневосточный респираторный синдром — это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV. Обычно вирус передается от верблюда к человеку.

Течение болезни может как не иметь симптомов, так и сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями. Это может быть высокая температура тела, кашель и одышка. Инфицирование этим вирусом часто приводит к пневмонии.

В связи с этим ВОЗ сделала предупреждение для тех, кто планирует отдых в странах Ближнего Востока. Для безопасности рекомендуется избегать близкого контакта с животными (особенно с верблюдами), не употреблять сырое верблюжье молоко или сомнительно обработанное мясо, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также внимательно соблюдать правила гигиены.

Напомним, в Украине врачи заговорили о "длинном коронавирусе". Эксперт рассказал, что означает термин "длинный коронавирус" и чем опасен такой вид вируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины рассказал, куда могут путешествовать украинцы во время пандемии коронавируса. Список открытых для Украины стран постепенно увеличивается. Сейчас для путешествий украинцев открыты границы более 100 стран мира.


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Источник: https://phc.org.ua/news/do-uvagi-mandrivnikiv-u-krainakh-blizkogo-skhodu-cirkulyue-virus-mers-cov?fbclid=IwAR1pKK2jxv6eaXVBtDCEj6vvRwOrLmfr7oVVbP5_dXypyGxOJk9jtIiNk6k
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