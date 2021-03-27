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Куда могут путешествовать украинцы во время пандемии - МИД

Список открытых для Украины стран постепенно увеличивается

сегодня, 10:20
Автор:

Кириєнко Анна

Большинство граждан не представляет своей жизни без путешествий и поездок в новые страны. Однако пандемия коронавируса изрядно осложняет жизнь туристов.

Куда могут путешествовать украинцы во время пандемии - МИД

Туризм во время пандемии: куда могут путешествовать украинцы. Фото: avianews.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба успокаивает украинцев и сообщает, что список стран, которые открываются для туризма становится все больше. Только за последний месяц перечень расширился на девять государств, среди которых Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

Всего для путешествий украинцев открыты границы 104 стран мира.

Однако у каждого государства свои условия въезда, с которыми нужно сначала хорошо ознакомиться. Для поиска стран и условий въезда, можно воспользоваться государственным сайтом tripadvisor.mfa.gov.ua.

Перечень доступных стран может меняться. Страну включают в красный список, если уровень заболеваемости коронавируса превышал отметку в 354,5 случая на 100 000 населения за последние четырнадцать дней. Ранее этот показатель составлял 274,7 случая. Индикатор подняли из-за продолжающегося роста заболеваемости в Украине.

Ранее сообщалось, как изменится туризм в 2021 году. Как будет происходить переход к бесконтактным сервисам, что повлияет на стоимость авиабилетов, на что нужно обратить внимание туристу 2021? Обо всем этом читайте в нашем материале.

Также исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш поделился мнением о том, как изменился туризм во время пандемии коронавируса, а также о том, какие изменения могут ожидать его в будущем. Мнение эксперта можно найти на сайте "Комментарии".


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Источник: https://gazeta.ua/articles/life/_ukrayinski-turisti-mozhut-podorozhuvati-v-104-krayini-v-mzs-nazvali-spisok/1022598
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