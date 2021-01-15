Стало известно, кто будет закупать для Украины вакцину от коронавируса

Украина меняет закупщика вакцины от коронавируса. Отныне наличием противоковидных медикаментов на территории страны будет опекаться одна из международных организаций. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 15 января во время брифинга.

Теперь вакцину против коронавируса Украине закупит международная организация. Фото: Shutterstock

"На внеочередном заседании Кабинет министров Украины установил, что закупку вакцин от COVID -19 будет осуществлять международная организация Crown Agent s", — сразу после начала речи сказал Степанов.

Компании позволят заключать контракты, соответствующие предыдущим переговорам Минздрава или руководства государства, а также проводить логистическое сопровождение грузов.

Стоит отметить, что организации Crown Agents доверяют представители многих зарубежных стран. Так, в настоящее время, организация, кроме Украины, заключила контракт еще и с Великобританией. Сотрудничество же отечественного Министерства здравоохранения с компанией началась еще в 2015 году.

Предыдущего агента, который занимался закупкой вакцины, Минздрав признал неэффективным. Таким образом, ГП "Медицинские закупки" отстранено от этой миссии.

Как пояснил министр, из почти 500 позиций для закупки, которыми занималось это предприятие в 2020 году, 108 остались "за бортом".

"То есть это более 20% провалившихся закупок. За каждым не закупленным лекарственным средством или медицинским изделием стоит жизнь конкретных людей", — подчеркнул Степанов на брифинге.

Продолжит ли организация Crown Agents сотрудничество по закупкам китайской вакцины Sinovac для нужд украинского населения, пока не сообщается.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению народного депутата Александры Устиновой, Украина в свое время отказалась приобрести более дешевую в 6 раз вакцину от коронавируса.

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