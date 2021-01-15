kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.01.2021

BTC/USD

38167.46

ETH/USD

1230.19

LTC/USD

148.94

НБУ 15.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Стало известно, кто будет закупать для Украины вакцину от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто будет закупать для Украины вакцину от коронавируса

Работу государственной организации, которая изначально занималась приобретением лекарством от COVID-19 для Украины, признали неэффективной

сегодня, 12:50
Автор:

Вечканова Елена

Украина меняет закупщика вакцины от коронавируса. Отныне наличием противоковидных медикаментов на территории страны будет опекаться одна из международных организаций. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 15 января во время брифинга.

Стало известно, кто будет закупать для Украины вакцину от коронавируса

Теперь вакцину против коронавируса Украине закупит международная организация. Фото: Shutterstock

"На внеочередном заседании Кабинет министров Украины установил, что закупку вакцин от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents", — сразу после начала речи сказал Степанов.

Компании позволят заключать контракты, соответствующие предыдущим переговорам Минздрава или руководства государства, а также проводить логистическое сопровождение грузов.

Стоит отметить, что организации Crown Agents доверяют представители многих зарубежных стран. Так, в настоящее время, организация, кроме Украины, заключила контракт еще и с Великобританией. Сотрудничество же отечественного Министерства здравоохранения с компанией началась еще в 2015 году.

Предыдущего агента, который занимался закупкой вакцины, Минздрав признал неэффективным. Таким образом, ГП "Медицинские закупки" отстранено от этой миссии.

Как пояснил министр, из почти 500 позиций для закупки, которыми занималось это предприятие в 2020 году, 108 остались "за бортом".

"То есть это более 20% провалившихся закупок. За каждым не закупленным лекарственным средством или медицинским изделием стоит жизнь конкретных людей", — подчеркнул Степанов на брифинге.

Продолжит ли организация Crown Agents сотрудничество по закупкам китайской вакцины Sinovac для нужд украинского населения, пока не сообщается.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению народного депутата Александры Устиновой, Украина в свое время отказалась приобрести более дешевую в 6 раз вакцину от коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/3825259447555863/?__tn__=%2CO-R
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ