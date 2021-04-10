Стало известно, какая область может следующей выйти из «красной» зоны карантина

Украинские медики начинают понемногу брать под контроль ситуацию с коронавирусом в отдельных регионах. Как известно, Ивано-Франковщина, где показатели заболеваемости зашкаливали, уже вышла из "красной" зоны карантина. Вслед за ней, по прогнозам главного санврача Украины Виктора Ляшка, может вскоре последовать и Закарпатье.



Ляшко считает, что Закарпатье скоро выйдет из "красной" зоны. Фото из открытых источников

Конкретной даты подобной смены карантинного зонирования Ляшко не называет, однако надеется, что это произойдет уже через несколько дней. Судя по всему, Закарпатская область, как и ранее Ивано-Франковская, демонстрирует позитивную динамику по уменьшению заболевших и умерших от COVID-19.

Также главный санврач напомнил, что соблюдение всех карантинных требований могут помочь стабилизировать общую ситуацию в Украине. Ляшко объяснил это на примере Ивано-Франковщины, статистические данные по ковиду в которой еще месяц назад были невероятно высокими. Сейчас же в регионе одна из лучших ситуаций насчет коронавирусной заболеваемости в стране.

По словам чиновника, уменьшилось не только количество заболеваний в целом, но и количество особо тяжелых больных, которым необходима госпитализация или аппараты искусственной вентиляции легких — до 38% (ранее было 63%).

Напомним, что одной из последних к "красной" зоне добавилась Харьковщина. Строгие ограничения в регионе начнут действовать уже с полуночи 11 апреля.

К слову, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению экс-руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой, введение в Украине дополнительного, более жесткого карантина попросту не имеет значения. При этом она также рассказала, сколько людей может еще погибнуть от коронавирусной болезни.

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