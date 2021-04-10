logo
Русский Українська

BTC/USD

60654.87

ETH/USD

2167.77

LTC/USD

233.28

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Стало известно, какая область может следующей выйти из «красной» зоны карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какая область может следующей выйти из «красной» зоны карантина

Смена карантинного зонирования может произойти уже в ближайшие дни

сегодня, 09:41
Автор:

Вечканова Елена

Украинские медики начинают понемногу брать под контроль ситуацию с коронавирусом в отдельных регионах. Как известно, Ивано-Франковщина, где показатели заболеваемости зашкаливали, уже вышла из "красной" зоны карантина. Вслед за ней, по прогнозам главного санврача Украины Виктора Ляшка, может вскоре последовать и Закарпатье.

Стало известно, какая область может следующей выйти из «красной» зоны карантина

Ляшко считает, что Закарпатье скоро выйдет из "красной" зоны. Фото из открытых источников

Конкретной даты подобной смены карантинного зонирования Ляшко не называет, однако надеется, что это произойдет уже через несколько дней. Судя по всему, Закарпатская область, как и ранее Ивано-Франковская, демонстрирует позитивную динамику по уменьшению заболевших и умерших от COVID-19.

Также главный санврач напомнил, что  соблюдение всех карантинных требований могут помочь стабилизировать общую ситуацию в Украине. Ляшко объяснил это на примере Ивано-Франковщины, статистические данные по ковиду в которой еще месяц назад были невероятно высокими. Сейчас же в регионе одна из лучших ситуаций насчет коронавирусной заболеваемости в стране.

По словам чиновника, уменьшилось не только количество заболеваний в целом, но и количество особо тяжелых больных, которым необходима госпитализация или аппараты искусственной вентиляции легких — до 38% (ранее было 63%).

Напомним, что одной из последних к "красной" зоне добавилась Харьковщина. Строгие ограничения в регионе начнут действовать уже с полуночи 11 апреля.

К слову, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению экс-руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой, введение в Украине дополнительного, более жесткого карантина попросту не имеет значения. При этом она также рассказала, сколько людей может еще погибнуть от коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какие симптомы при коронавирусе могут свидетельствовать об осложнениях.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100003664006848/posts/2298801903585254/?d=n
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ