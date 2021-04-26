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Главная Новости Общество медицина Снижение количества новых случаев COVID: выздоровело больше людей, чем заболело
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Снижение количества новых случаев COVID: выздоровело больше людей, чем заболело

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Днепропетровской области

сегодня, 08:32
Автор:

Елизавета Черных

За прошлые сутки в Украине обнаружили 5 062 новых случая инфицирования коронавирусом, при этом выздоровело 6 910 человек. Всего за сутки было совершено 25 248 тестирований на выявление заболевания. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. 

Снижение количества новых случаев COVID: выздоровело больше людей, чем заболело

Снижение количества новых случаев COVID: выздоровело больше людей, чем заболело - фото из открытых источников

Согласно статистике министра, COVID диагностировали у 221 ребенка и 54 медицинских работников. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Львовской областях. 

Также по состоянию на сегодня, 26 апреля, были госпитализированы 2 061 человек и зафиксировано 195 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

Общее количество заболевших за все время пандемии в Украине составляет  2 030 333 человек. 

Напомним, что по словам главного врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, новые штаммы коронавирусного заболевания способны передаваться быстрее, а само течение болезни становится непредсказуемым. По словам доктора, даже с новым штаммом COVID-19 можно перенести в легкой форме. Однако процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении, значительно выше, чем раньше.

Ранее портал "Комментарии" также писал, что французские врачи провели исследование, во время которого выяснили, что коронавирус может стать причиной развития заболевания щитовидной железы. Также учёные заявили о возможности воспалительного поражения щитовидной железы, развития болезни Хашимито и других патологий, связанных с эндокринной системой, у пациентов с диагностированным коронавирусом. 




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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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