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Елизавета Черных
По утверждению главного врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, новые штаммы коронавирусного заболевания способны передаваться быстрее, а само течение болезни становится непредсказуемым. Об этом пишет "УНИАН".
Каждый час на счету: врач рассказал, чем опасны новые штаммы COVID - фото из открытых источников
Со слов Тараса Жиравецкого, уже через шесть-семь дней с проявления первых симптомов коронавируса можно получить серьезное поражение легких. Он утверждает, что лечение новых штаммов COVID нужно начинать как можно быстрее, отмечая, что витамины с новыми мутациями не работают.
По словам доктора, даже с новым штаммом коронавирусное заболевание можно перенести в легкой форме. Однако процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше.
"Каждый день, а порой час на счету", — подытожил он.
Ранее портал "Комментарии" писал, что французские врачи провели исследование, во время которого выяснили, что коронавирус может стать причиной развития заболевания щитовидной железы. Также учёные заявили о возможности воспалительного поражения щитовидной железы, развития болезни Хашимито и других патологий, связанных с эндокринной системой, у пациентов с диагностированным коронавирусом.
В материале нашего издания также можно прочитать, что врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как справиться с новыми штаммами коронавирусного заболевания.
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