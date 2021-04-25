По утверждению главного врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, новые штаммы коронавирусного заболевания способны передаваться быстрее, а само течение болезни становится непредсказуемым. Об этом пишет "УНИАН".

Каждый час на счету: врач рассказал, чем опасны новые штаммы COVID - фото из открытых источников

"Новые штаммы значительно быстрее передаются от больного к здоровому, практически шансов не заразиться от больного нет. Течение ковида при новых штаммах вируса молниеносное", — подчеркнул специалист.

Со слов Тараса Жиравецкого, уже через шесть-семь дней с проявления первых симптомов коронавируса можно получить серьезное поражение легких. Он утверждает, что лечение новых штаммов COVID нужно начинать как можно быстрее, отмечая, что витамины с новыми мутациями не работают.

По словам доктора, даже с новым штаммом коронавирусное заболевание можно перенести в легкой форме. Однако процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше.

"Каждый день, а порой час на счету", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" писал, что французские врачи провели исследование, во время которого выяснили, что коронавирус может стать причиной развития заболевания щитовидной железы. Также учёные заявили о возможности воспалительного поражения щитовидной железы, развития болезни Хашимито и других патологий, связанных с эндокринной системой, у пациентов с диагностированным коронавирусом.

В материале нашего издания также можно прочитать, что врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как справиться с новыми штаммами коронавирусного заболевания.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!