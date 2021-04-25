logo
Русский Українська

BTC/USD

49679.09

ETH/USD

2275.41

LTC/USD

226.79

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Каждый час на счету: врач рассказал, чем опасны новые штаммы COVID
commentss НОВОСТИ Все новости

Каждый час на счету: врач рассказал, чем опасны новые штаммы COVID

Процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше

сегодня, 13:11
Автор:

Елизавета Черных

По утверждению главного врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, новые штаммы коронавирусного заболевания способны передаваться быстрее, а само течение болезни становится непредсказуемым. Об этом пишет "УНИАН". 

Каждый час на счету: врач рассказал, чем опасны новые штаммы COVID

Каждый час на счету: врач рассказал, чем опасны новые штаммы COVID - фото из открытых источников

"Новые штаммы значительно быстрее передаются от больного к здоровому, практически шансов не заразиться от больного нет. Течение ковида при новых штаммах вируса молниеносное", — подчеркнул специалист. 

Со слов Тараса Жиравецкого, уже через шесть-семь дней с проявления первых симптомов коронавируса можно получить серьезное поражение легких. Он утверждает, что лечение новых штаммов COVID нужно начинать как можно быстрее, отмечая, что витамины с новыми мутациями не работают. 

По словам доктора, даже с новым штаммом коронавирусное заболевание можно перенести в легкой форме. Однако процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше.

"Каждый день, а порой час на счету", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" писал, что французские врачи провели исследование, во время которого выяснили, что коронавирус может стать причиной развития заболевания щитовидной железы. Также учёные заявили о возможности воспалительного поражения щитовидной железы, развития болезни Хашимито и других патологий, связанных с эндокринной системой, у пациентов с диагностированным коронавирусом. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как справиться с новыми штаммами коронавирусного заболевания. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/society/novye-shtammy-covid-vrach-rasskazal-ob-opasnosti-novosti-ukrainy-11399977.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ