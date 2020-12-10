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Слезы пациента помогут определить тяжесть коронавируса

В слезах больных COVID-19 те же маркеры воспаления, что и в крови

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Коронавирусная инфекция, которая по словам вирусологов подверглась мутациям уже 12 тысяч раз, протекает у каждого человека по-своему. У некоторых фиксируют легкую форму заболевания, а некоторым требуется госпитализация. Испанские врачи недавно заявили, что форму COVID-19 можно определить пациенту по составу его слез.

Слезы пациента помогут определить тяжесть коронавируса

коронавирус могут определять по слезах / ©Shutterstock / Fotodom

Ученые в ходе исследования, в котором приняло участие 103 пациента (41 здоровый и 62 с коронавирусом), определили, что в слезах заболевших людей повышено содержание цитокинов — белковых молекул, которые помогают организму бороться с возбудителем инфекции. То есть, в составе слез есть те же маркеры воспалительного процесса, что и в плазме крови. 

Правда, у нового метода есть одно "но". Специалисты считают, что в мазке, взятом из слизистой оболочки глаза у больного COVID-19, который переносит заболевание в легкой или бессимптомной форме, вирусных частиц будет недостаточно для постановки точного диагноза. 

Профессор Альберт Ризванов прокомментировал новое исследование западных коллег, отметив, что коронавирус первым делом попадает в организм через рот, нос, глаза, поэтому не удивительно, что эти ткани воспаляются первыми, соответственно, по ним и можно определить наличие заболевания. 

Напомним, представители компании Pfizer, создавшая вакцину от коронавирусной инфекции, составили схему, по которой можно отличить COVID-19 от гриппа и простуды. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 8 декабря 2020 года Великобритания стала первой страной, которая начала массовую вакцинацию от коронавируса. Первой в мире прививку от COVID-19 получила 90-летняя женщина.


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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001448352030511X#!
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