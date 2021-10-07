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Ситуация ухудшается: в Украине резко увеличилось количество больных COVID-19

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях

сегодня, 09:51
Автор:

Елизавета Черных

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине ухудшается. Так, по состоянию на 7 октября, в стране обнаружили 15 125 новых случаев коронавирусного заболевания. В частности, коронавирусом заболели 1 421 ребенок и 341 медицинский работник. Такие данные обнародовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Ситуация ухудшается: в Украине резко увеличилось количество больных COVID-19

Коронавирус - фото из открытых источников

Отмечается, что на прошедшие сутки было госпитализировано 3 541 пациентов, выздоровело — 4 380 человек, а также 314 скончалось от последствий заболевания. 

Кроме того, за сутки было проведено порядка 113 тысяч тестирований на COVID-19, включая методы ПЦР, ИФА и экспресс-тесты. 

За все время пандемии в стране, коронавирусом инфицировались 2 497 643 человека, смогли побороть заболевание — 2 277 762 человека, а также зафиксировано 57 840 летальных исходов. 

В Минздраве отметили, что наибольшее количество новых случаев выявлено в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в Киеве и в Запорожской области. 

В Министерстве здравоохранения призвали беречь свое здоровье и здоровье окружающих — придерживаться простых правил эпидемической безопасности. 

Напомним, что по состоянию на 6 октября, коронавирус был обнаружен у  12 662 граждан. 320 случаев СOVID-19 оказались летальными. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины спрогнозировал, когда украинцы могут ожидать пик заболеваемости коронавирусом. По словам Алексея Данилова, ситуация может ухудшиться уже в конце октября. 

Также известно, что в городе Днепр сложилась непростая ситуация в местных медицинских учреждениях, где лечат сейчас больных с коронавирусом. Свободных коек уже нет, в том числе и в реанимационном отделении областного коммунального учреждения, где выхаживают самых тяжелых больных.




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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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